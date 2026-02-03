高雄市府開罰兩次擋不了 盜砂濫倒集團僅半年造就「美濃大峽谷」

高雄「美濃大峽谷」案去年爆發，橋檢今偵結起訴主嫌呂啓田、前市議員特助石麗君等12人，該集團靠著先盜砂再回填廢棄物手法，1年海撈超過2億元，其中一塊土地市府早已發現盜砂，依法開罰300萬元，但集團不甩市府命令，半年內不僅挖出大峽谷，回填廢棄物總量更達14萬7554公噸，等到全案曝光，回復原狀已為時已晚。

美濃大峽谷案共分兩區域，一為成功段470、471地號，第二則為成功段1045、1047、1052地號；綽號「田仔、田董」的主嫌呂啓田主導盜採砂石、回填廢棄業等事業已久，是美濃地區知名土尾，石麗君則與呂啓田合作多年。

檢警查出，2024年6月間，石麗君稱要種植香蕉等作物，以1600萬元向邱姓地主購入成功段470、471號土地，再與人頭承租人王國正簽租約，由王負責現場指揮、看管。

同年8月，土地完成移轉後，王國正便指揮挖土機開挖盜採砂石，當時土地開挖約6公尺深度時，曾被高雄市政府經發局依土石採取法開罰100萬元，並命其2個月內改善。

但王國正等人收到罰單後，則由呂啓田、石麗君書寫陳述意見書，以利後續對市府答辯使用；首次挨罰後，市府於去年3月31日再函文給王國正，開罰200萬元並限期改善，但集團成員根本不甩，繼續開挖、盜取砂石，直到挖掘出20公尺深坑後，再由呂啓田聯繫土頭，將工地產生的營建廢棄物回填至該塊土地。

檢方統計，成功段470、471地號自去年2月起至8月被查獲為止，如以環保局9月開挖狀況計算，該土地填埋廢棄物量高達14萬7554公噸。