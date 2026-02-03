先盜砂再回填打造「美濃大峽谷」 集團1年爽賺2億犯案手法全公開

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄「美濃大峽谷」案去年爆發，橋檢今偵結起訴主嫌呂啓田、前市議員特助石麗君等12人，該集團鎖定美濃、彌陀多處土地，靠著先盜砂再回填廢棄物手法，將土地價值吃乾抹淨，1年海撈超過2億元，該集團分工縝密，還找人頭承租，就是為應付被查緝後，也無財產可供執行。

美濃大峽谷案共分兩區域，一為成功段470、471地號，第二則為成功段1045、1047、1052地號；綽號「田仔、田董」的主嫌呂啓田主導盜採砂石、回填廢棄業等事業已久，是美濃地區知名土尾，石麗君則與呂啓田合作多年。

檢警查出，2024年6月間，石麗君稱要種植香蕉等作物，以1600萬元向邱姓地主購入成功段470、471號土地，再與人頭承租人王國正簽租約，由王負責現場指揮、看管。

同年8月，土地完成移轉後，王國正便指揮挖土機開挖盜採砂石，期間雖被市府發現，但也僅依土石採取法開罰300萬元，王收到罰單後，仍持續開挖，直到挖掘出20公尺深坑後，再由呂啓田聯繫土頭，將工地產生的營建廢棄物回填至該塊土地。

同一時間，成功段1045、1047、1052號土地，呂啓田、王國正兩人也用同樣手法，先開挖盜採砂石，再聯繫土頭載運廢棄物回填，直到去年8月「美濃大峽谷」爆發，犯行才停止。

當時國民黨立委柯志恩到現場會勘時，石麗君還陪伴在旁，直到石被檢警調查，才驚覺身為朱信強特助的石麗君，也是盜砂濫倒集團的幕後金主。

石麗君利用議員身分協助砂石車申請通行證，讓持有通行證的司機可以暢行濫倒農地，個司機間利用無線電通聯，若遇警察、環保局人員則隨時回報動態，整個過程宛如在玩捉迷藏。

檢警偵辦時，檢察官曾會同警方、環保局到現地開挖，其中成功段1045、1047、1052號開挖15公尺，仍可見營建混合廢棄物，可見呂啓田集團填埋量之大。

檢方統計，成功段470、471地號填埋量高達14萬7554公噸，成功段1045、1047、1052號回填5萬2273公噸，加上盜採卵石每公噸約280元計算，該集團短短1年內就獲取超過2億元暴利。

由於今年廢棄物清運費暴漲，營建混合廢棄物處理費每公噸至少需上萬元，辦案人員統計，兩塊土地若要清運、回填，恐需付出數億元代價，即便將扣押機具變賣，也難以比擬。

橋檢考量該集團盜採、回填廢棄物數量巨大，集團由呂啟田長期主導，依廢清法、組織犯罪條例等罪具體求刑4年，石麗君求刑2年，其餘10名被告則量處適當之刑。

圖為高雄美濃大峽谷。圖／聯合報系資料照片
圖為高雄美濃大峽谷。圖／聯合報系資料照片

