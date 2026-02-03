清潔隊駕駛將工會長官退群7次遭解雇 法院認證北市環保局不合法

台北市政府環境保護局清潔隊董姓駕駛因申請公傷假、請求工會協助未果，在LINE群組標記工會王姓副理事長質問、抱怨，另將王退出群組7次，被認定成立職場霸凌並解雇，他不服提告請求確認僱傭關係存在，台北地方法院判董勝訴，確認雙方僱傭關係存在，環保局應按月給付薪資、提繳勞工退休金，若在判決確定後一個月內未回復董的職位，應給付董50萬元，可上訴。

董提告主張，他2015年9月1日起受雇於台北市環保局，擔任清潔隊晚班駕駛，每月薪資5萬餘元，他因2024年10月28日下班途中發生車禍，向環保局申請公傷假、補償、請求工會協助均未果，便在同年11月16日在工作群組標註王詢問，卻未獲積極回應。

董指出，他分別於同年11月、12月在群組問王「小的我也是工會會員，在下班途中腳受傷請問可以受到工會關心一下我死了沒」、「還是要跟副理事長一樣位高權重無所作為，但是連放個屁都會有人關心這屁事香的還是臭的」、「為何我的公傷假1個月了還不下來，這是照顧會員的態度嗎？」等語。

董先被王退出群組，之後被同事加回來，董於2025年1月20日至3月7日陸續七度將王退出群組，環保局2025年6月3日以「對工作人員有重大侮辱行為涉及職場霸凌，使同仁心生畏懼，違反規定情節重大」為由，解雇董。

董主張，他的行為並無對王「重大侮辱」，且也未達「情節重大」，何況他和王的工作時間不同，不會碰面，環保局直接解雇他違反最後手段原則，而提告請求僱傭關係存在。

北市環保局則認為，王向環保局申訴董霸凌，經調查會議認定成立職場霸凌，自然屬於對王重大侮辱且情節重大，因此依勞基法、工作規則解雇無誤。

北院認為，董確實提及職災、申請公傷假未果、抱怨工會未提供協助，才會向王詢問，縱使在用字遣詞稍微尖酸刻薄，但未使用偏激不堪的語句，也沒有汙衊謾罵，難認對王夠長「重大侮辱」；另因王先將董退群，董受刺激後才在後續將王退出群組7次，也難認是重大侮辱行為。

判決指出，況且董和王分屬晚班、早班駕駛，縱使兩人不睦也難認情節已達重大、損及環保局經營及維護秩序，認為董的行為未達到嚴重影響勞動契約存在的程度，且環保局就董的行為可以先以告誡或處分方式，促董改善或避免再犯。