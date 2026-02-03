陳修將打死女友落網持槍彈 開庭主張有自首...法官不採駁上訴

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

「76行者遺體修復團隊」前總召陳修將，4年前涉打死女友，遭判刑10年10月定讞後，棄保逃亡，今年5月在彰化員林落網時，持有改造手槍一把、子彈50發。今年10月間一審判他6年6月徒刑、併科罰金10萬元，陳開庭時曾主張有自首，請求減刑，台中高分院今審結，駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

台中高分院在審理期間，陳修將主張，落網時在警方還沒上銬時，有表示其身上有槍，陳的律師也說，請求勘驗當時警方查緝時的密錄器，以釐清是否符合自首減刑的條件。

法官當庭勘驗當時影片，發現第一段影片是陳修將被警方查獲壓制在地，手腳都被上銬時，陳未表示身上有槍。

陳與律師再請法官勘驗第二段影片，是陳在被上銬之後，有向警方表示其身上有槍，法官再勘驗第二段影片，僅有影片開頭一名男子說出「身上插一支」，法官詢問陳修將，該名男聲是否是他，陳修將主張該名男聲是他，檢方請求傳喚當時辦案警員作證，以釐清陳案發經過。

陳修將在2021年10月間，因懷疑胡姓女友（22歲）與友人有親密關係，毆打胡女致死，法院依傷害致死罪判刑10年10月確定，陳棄保逃亡近1年，去年才在彰化縣員林市落網，當時陳身上被查獲一把改造手槍、50發子彈，陳涉槍彈部分，今年10月間在彰化地院審結，判刑6年6月、併科罰金10萬元，全案上訴台中高分院後，今天審結宣判。

陳修將涉打死女友遭判刑10年10月，陳棄保逃亡，今年5月間在彰化縣落網時，警方查獲陳身上有手槍、子彈。圖／警方提供
陳修將涉打死女友遭判刑10年10月，陳棄保逃亡，今年5月間在彰化縣落網時，警方查獲陳身上有手槍、子彈。圖／警方提供
陳修將涉打死女友遭判刑10年10月，陳棄保逃亡，今年5月間在彰化縣落網時，警方查獲陳身上有手槍、子彈。圖／警方提供
陳修將涉打死女友遭判刑10年10月，陳棄保逃亡，今年5月間在彰化縣落網時，警方查獲陳身上有手槍、子彈。圖／警方提供
陳修將涉打死女友遭判刑10年10月，陳棄保逃亡，今年5月間在彰化縣落網時，警方查獲陳身上有手槍、子彈。圖／本報資料照
陳修將涉打死女友遭判刑10年10月，陳棄保逃亡，今年5月間在彰化縣落網時，警方查獲陳身上有手槍、子彈。圖／本報資料照

