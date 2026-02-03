「美濃大峽谷」首波偵結！盜採加濫倒海撈逾2億 起訴12人

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄美濃農地盜採砂石去年8月連環爆，市議員朱信強前特助石麗君被控盜採砂石及回填廢棄物，去年9月被橋檢聲押禁見獲准，橋檢歷經4個多月偵辦，近期偵結，依廢清法等罪嫌起訴石麗君等12人。

檢警調查，同案犯嫌呂啟田自2017年10月起承租美濃區成功段第470號、470-1號等多筆農地，石麗君也是該地投資地主，2024年6月間，石取得農地所有權後，與王國正簽訂假租約掩護查緝。

事後王指揮挖土機盜採砂石，等到開挖成深逾5公尺後，再由呂啟田聯繫謝姓、李姓、莊姓清運業者，將各處工地產生的營建廢棄物載運至該塊土地回填；石麗君再透過議員特助身分協助向警方申請砂石車通行證，掩護盜採、濫倒集團通行農地，並確認回填進度，協助排除施工爭議。

檢警調查，呂啟田、王國正等人盜採砂石販賣後，再向清運業者收取每車600元至1500員不等費用，粗估該濫倒集團非法回填體積高達14萬餘公噸，加上盜採砂石獲利，整個集團至少獲取2億元報酬。

當時橋檢偵辦時，石麗君一度獲得交保，二度搜索時，石麗君的丈夫巫清文一度趁調查局幹員不注意喝清潔劑自戕，所幸發現及時，送醫後無生命危險。

橋檢歷經4個多月偵辦，考量該集團盜採、回填廢棄物數量巨大，集團由呂啟田長期主導，依廢清法、組織犯罪條例等罪具體求刑4年，石麗君求刑2年，其餘10名被告則量處適當之行，至於喝清潔劑的巫清文，因查無犯罪證據，不起訴處分。

檢調追查高雄美濃大峽谷案，市議員朱信強特助石麗君等１２人被起訴。本報資料照片
檢調追查高雄美濃大峽谷案，市議員朱信強特助石麗君等１２人被起訴。本報資料照片

