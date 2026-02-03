檢評會認林俊言偵辦京華城案行為不當 新北檢：未收到公文
新北地檢署主任檢察官林俊言於台北地檢署期間偵辦京華城案，遭威京集團主席沈慶京指控不當訊問及外洩偵訊內容等，請求檢察官評鑑委員會對林個案評。檢評會調查認為，林偵訊沈時，談及與案情無關部分已逾越檢察官倫理規範，決議移請新北檢為適當處分。對此，新北檢表示，目前尚未收到公文並無所悉，將待收到後依規定辦理。
依法官法規定，新北地檢署將召開職務評定委員會對林俊言行為進行討論，可對林作出「發命令促其注意」、「警告」處分，如林確定受處分，年度職務評定成績將可能被評定為「未達良好」進而影響年度晉級資格與獎金發放。
沈慶京向檢評會提出個案評鑑申請時，指控林俊言在偵辦過程中有4大不當行為，檢評會調查後認為，雖認沈所提4項指控都無法成立，但林俊言過程中的訊問行為已違反檢察官倫理規範「勤慎執行職務」的職業義務，依法官法規定將林俊言移請新北地檢署進行職務監督處分。
