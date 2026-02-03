侵占浪浪火化募資款531萬爽玩日本猛消費 毛孩的彩虹天堂負責人起訴
毛孩的彩虹天堂公司從事「浪浪送行」等業務，透過嘖嘖集資推出訂閱專案，對外募資1025萬餘元，負責人林意盛涉嫌侵占其中531萬餘元，支付個人日本旅遊、百貨公司購物、健身房等花費。台北地檢署偵結，依業務侵占罪嫌起訴。
起訴指出，35歲林意盛為毛孩的彩虹天堂公司實際負責人，公司從事「浪浪送行、毛孩領養及協尋」等業務，另以「毛孩的最後一哩路」訂閱式專案對外募資，成立「毛孩的彩虹天堂」粉絲專頁，不定期張貼宣傳動物火化的個案及募資方案。
檢方查出，林意盛從2019年2月至2021年9月間，透過噴室有限公司嘖嘖平台提案成立「毛孩的最後一哩路」專案對外宣傳募資共1025萬505元，林涉嫌未依募資目的將全數款項用在處理流浪動物喪葬及毛孩公司營運，陸續每月轉帳募資款項至個人銀行帳戶，支付日本旅遊、搭乘高鐵、Uber計程車、超商消費、百貨公司購物、健身房等個人花費，侵占共計531萬7889元。
全案直到，毛孩的彩虹天堂粉絲專頁張貼與從事寵物殯葬業的慈成新天地公司合作案例，慈成公司經他人告知後，查絕無此事並發文澄清。民眾則向調查局台北市調查處檢舉，因而查獲此案。
檢方認定，林意盛涉犯刑法第336條第2項業務侵占罪嫌，依法起訴，犯罪所得531萬7889元未扣案未發還，建請宣告沒收或追徵其價額。
