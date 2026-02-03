男檢摸鮮肉警大腿還「約泡」 汰除罰降檢察事務官確定

年約六旬的檢察官王元隆涉以辦案為由，撫摸年紀差40歲的男警大腿內側、背部，還傳「陪我去泡溫泉」、「肉棒」訊息給對方，男警嚇慌。南投地檢署依性騷擾防治法起訴，檢察官評鑑委員會也報請法務部將王移送懲戒。職務法庭第一審判王免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察事務官，另裁定王停止職務；王上訴，第二審駁回確定。

王元隆是司法官班38期結業，喪偶，原任職南投地檢署，因偵辦毒品案而認識被害人。男警年輕帥氣，王藉討論案情，用手撫摸男警背部及大腿偏內側隱私部位，被害人不知所措；王還傳「陪我去泡溫泉」、「以後案子隨你發揮」等訊息給男警，訊息中還有「肉棒」、「補眼睛」等字眼。

檢察官頻示愛，讓年輕男警相當緊張，只好向同事求助。檢察官性騷擾消息曝光後，檢、警議論紛紛，南投地檢署隨即分案調查。

王元隆否認性騷擾，認為是因辦案「得罪警察」才遭報復。檢方表示，除被害人證詞，還查扣手機簡訊等紀錄，性騷擾事證明確，前年5月依性騷擾防治法起訴王，並將他移付評鑑。

職務法庭第一審認為，王元隆身為承辦婦幼等刑事犯罪偵查業務的檢察官，對構成性騷擾的有關刑事犯罪規範有一定認識，竟藉職務上機會，傳送具性意味、性暗示的訊息給男警，2024年2月20日、4月23日趁男警到往南投地檢署拿案件資料時，在檢察官研究室內撫摸對方隱私部位，害男警身心受害，已嚴重減損檢察官的職業榮譽與尊嚴，傷害司法形象與國人對檢察官的信任感。

第一審認為王的違失對日後繼續以檢察官身分，領導統御下屬執行犯罪偵查業務造成困難，判免除檢察官職務，轉任檢察事務官。

因王元隆坦承違失「客觀事實」，行為後態度良好，知道反省，也徵得男警原諒、調解成立，賠償336萬元，並依調解內容參加性別平等教育課程共49小時。考量王從事檢察官職務已達25年，具相當的偵查經驗，因此讓他轉任檢察事務官，職務編號「A600685」，另裁定王停止職務。

王元隆上訴，稱只是言語失當、賣弄，沒有違法執行職務，且男警已撤告，自己預計2027年10月退休，懲罰過苛。王說，老父高齡九旬且罹癌症，醫療費用龐大，女兒還在念書，請求改判申誡或罰俸。