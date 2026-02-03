沈慶京請求評鑑林俊言不成立 檢評會：移請新北檢適當處分

新北地檢署主任檢察官林俊言在台北地檢署期間偵辦京華城案，遭威京集團主席沈慶京指控將偵訊內容洩露給媒體等，請求檢察官評鑑委員會對林個案評鑑；檢評會調查認為，沈的請求不成立，但林偵訊時談及與案情無關部分，逾越檢察官倫理規範，決議移請新北地檢署為適當處分。

依法官法規定，新北地檢署將召開職務評定委員會對林俊言行為進行討論，可對林作出「發命令促其注意」、「警告」處分，如林確定受處分，年度職務評定成績將可能被評定為「未達良好」進而影響年度晉級資格與獎金發放。

沈慶京向檢評會提出個案評鑑申請時，指控林俊言在偵辦過程中有4大不當行為。沈指控林2024年10月11日在台北醫院就訊他時，有超過2小時的非正式談話，談話中還提到「你們中國人就是這樣想的」等與偵辦案情無關的話題。

此外，沈表示，林俊言2024年10月14日以「視察」為由再次前往台北醫院，在與他單獨談話時，重提若不認罪將無法交保等內容，也指控林當天並未通知所有辯護律師到場。

沈慶京還認為，林俊言2024年10月18日在台北地檢署提訊其時還在押的他，要求法警不要讓辯護律師知悉，且再次要求沈認罪，沈又認為，2024年10月11日林俊言在台北醫院與他談話後，將偵查機密洩漏給媒體。

林俊言到會表示，他所有行為均基於法律規範及職務需求進行，在台北醫院的訊問及視察也考量沈慶京健康狀況及法律權益保障，談話內容涉及案件案情部分，無恫嚇違法情事，更否認曾經洩漏偵查資訊給媒體。