他無照又違規 駕駛營業大貨車上路 擦撞機車造成女騎士殞命 判刑7個月

廖姓男子無照駕駛營業大貨車，變換車道又未禮直行車，轉彎時擦撞陳女的機車。陳姓女騎士人車倒地後，被車輪輾過，送醫不治。廖男案發後賠償家屬達成調解，法官依過失致死罪判廖男7月徒刑，緩刑3年。 全案可上訴。

判決指出，廖男沒有職業大貨車駕照，仍駕駛營業大貨車上路。去年4月23日午夜11時24分開車，沿禁行大貨車的孝二路內側車道往海洋廣場方向行駛，並在忠一路口前，往右跨越2線車道右轉時，右後側擦撞在大貨車右側並行，陳姓女子所騎的機車。

陳女人車倒地後，陳女被大貨車右後車輪組輾壓並卡住。消防局接獲報案前往救援，救出陳女並送醫，後因全身多處鈍性創傷併骨折、疑似脂肪栓塞、急性呼吸衰竭併缺氧，阻塞性休克死亡。檢方偵查後，依過失致死罪嫌起訴廖男。

基隆地方法院法官審理後指出，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車並行間隔，隨時採取必要安全措施。變換車道時應讓直行車先行，並注意安全距離。右轉彎時，應距路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入外側車道在路口右轉。

法官說，廖男駕駛大貨車從內側車道，直接橫跨兩車道逕行右轉彎，違反應注意義務，才導致發生車禍，認定犯過失致死罪。

法官指出，廖男無照開車上路，又貿然變換車道右轉，導致陳女傷重不治，所生危害及過失程度非輕，另因他合於自首要件，依法量刑先加重後減輕。