聽新聞
0:00 / 0:00
押了！豐康畜牧場業者涉隱匿禽流感 今凌晨遭羈押禁見
台中市豐康畜牧場涉隱匿禽流感疫情，台中地檢署在今年初獲報後立案偵辦，昨天持搜索票帶回雲姓業者與員工等4人，檢方訊問後認雲男、顏姓地主涉犯廢清法嫌疑重大，昨晚向台中地院聲請羈押禁見，院方今天凌晨裁定雲男羈押禁見，顏男20萬元交保、限制住居。
台中地檢署在今年1月29日，經市府環保局透過「檢警環林查緝環保犯罪平台」通報，指出雲姓男子經營豐原區的豐康畜牧場，因場內飼養之蛋雞發生高病原性家禽流行性感冒（H5N1 禽流感）涉有違反廢棄物清理法等情事，鑑於此案涉及重大公共衛生與環境安全，檢察長張介欽指派國土環保暨民生專組檢察官賴謝銓立案，指揮偵辦。
中檢為釐清該畜牧場大量雞隻死亡並檢出感染 H5N1 禽流感，與日前苗栗縣後龍鎮大排水溝等處遭棄置大量雞屍之間是否具關聯，全面查明相關事實，昨日由檢察官賴謝銓、林思蘋、郭逵、翁嘉隆、康存孝共同指揮中檢重案支援中心檢察事務官、保七總隊，持台中地院核發搜索票，對雲男經營的豐康畜牧場及其住居所同步執行搜索，約談雲男及其員工陳女、李女，以及顏姓男子（即苗栗縣後龍鎮遭掩埋棄置斃死雞隻的土地所有人）等4人到案說明。
經檢察官訊問後，認雲男涉犯廢棄物清理法第46條第1、2款之任意棄置有害事業廢棄物及事業負責人未依法規定方式清除、處理廢棄物致污染環境、刑法第 339 條第1項之詐欺取財等罪嫌。
另外，顏男涉犯廢棄物清理法第46條第1、3款之任意棄置有害事業廢棄物及未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物等罪嫌重大，且有事實足認有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，為確保後續偵查、審判程序之進行，認有羈押之必要，均經檢察官當庭逮捕，向台中地院聲請羈押禁見；陳女、李女則各諭知3萬元具保候傳。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言