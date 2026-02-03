押了！豐康畜牧場業者涉隱匿禽流感 今凌晨遭羈押禁見

台中市豐康畜牧場涉隱匿禽流感疫情，台中地檢署在今年初獲報後立案偵辦，昨天持搜索票帶回雲姓業者與員工等4人，檢方訊問後認雲男、顏姓地主涉犯廢清法嫌疑重大，昨晚向台中地院聲請羈押禁見，院方今天凌晨裁定雲男羈押禁見，顏男20萬元交保、限制住居。

台中地檢署在今年1月29日，經市府環保局透過「檢警環林查緝環保犯罪平台」通報，指出雲姓男子經營豐原區的豐康畜牧場，因場內飼養之蛋雞發生高病原性家禽流行性感冒（H5N1 禽流感）涉有違反廢棄物清理法等情事，鑑於此案涉及重大公共衛生與環境安全，檢察長張介欽指派國土環保暨民生專組檢察官賴謝銓立案，指揮偵辦。

中檢為釐清該畜牧場大量雞隻死亡並檢出感染 H5N1 禽流感，與日前苗栗縣後龍鎮大排水溝等處遭棄置大量雞屍之間是否具關聯，全面查明相關事實，昨日由檢察官賴謝銓、林思蘋、郭逵、翁嘉隆、康存孝共同指揮中檢重案支援中心檢察事務官、保七總隊，持台中地院核發搜索票，對雲男經營的豐康畜牧場及其住居所同步執行搜索，約談雲男及其員工陳女、李女，以及顏姓男子（即苗栗縣後龍鎮遭掩埋棄置斃死雞隻的土地所有人）等4人到案說明。

經檢察官訊問後，認雲男涉犯廢棄物清理法第46條第1、2款之任意棄置有害事業廢棄物及事業負責人未依法規定方式清除、處理廢棄物致污染環境、刑法第 339 條第1項之詐欺取財等罪嫌。