夫帶小三「侵門踏戶」回家激戰 兒錄下呻吟聲成鐵證…正宮獲賠40萬

結婚逾20年並育有一雙兒女的人妻，2024年7月間經孩子告知，丈夫趁自己不在時，多次帶小三回家嘿咻，孩子躲樓梯間錄下「呻吟聲」並目擊白衣女匆忙離去，妻氣得10天後休夫，並向小三提告求償百萬，桃園地方法院審理，認定小三行為破壞他人家庭情節重大，須賠償精神慰撫金40萬元。

原告人妻主張，她與丈夫2003年聖誕節結婚，直到2024年父親節離婚前育有2子，原本家庭美滿，不料丈夫卻自2024年1月起，多次趁她不在家時，大膽帶公司同事的小三進門發生性行為，同年7月29日孩子在家中聽到樓下房間傳出陣陣異聲，隨即埋伏在樓梯間錄音錄影，錄到女子大喊「不要會痛」、「我要尿尿」等親密呻吟聲，並拍到女子完事後匆忙離開的面貌，而她則在房內發現遺留的內褲與保險套。

人妻氣憤指出，小三明明知道對方是有配偶的人，卻還在LINE通訊軟體上與丈夫調情示愛，甚至「侵門踏戶」到家裡床上運動，這種公然挑釁、嚴重破壞她原先圓滿與幸福婚姻的行為，讓她深感羞辱，導致失眠、急性壓力反應，身心嚴重受創，依法向小三請求損害賠償100萬元。

面對人妻指控，被告小三全盤否認。她辯稱，我國法律根本沒有所謂「配偶權」的概念，不應賠償，即便有之，原告提出的LINE對話也只有提到她丈夫要帶「同事」回家，無法證明有逾越一般社交往來的具體行為；針對關鍵錄影證據，小三辯稱，人夫同事趁她不注意時，故意播放成人影片，因此錄到的女子呻吟聲是影片聲響，而非她本人。

此外，她也主張影片錄到男性腿部，其實就是人夫同事本人，證明他當時正在看片而非與她親熱，且現場留下的內褲也無法證明是她的，小三表示自己僅有高中肄業，目前名下無財產且月薪不高，痛批原告人妻求償百萬實在太高。

法院審理時，傳喚原告的兒子出庭作證。兒子證稱，當天父親說要帶同事回家，他在樓上聽到性行為聲音，下樓錄影時，還拍到一名穿著白衣、黑褲的女子匆忙走出房間的側臉，第1支影片總長度為1分19秒，錄到女性呻吟聲及「不要會痛」、「我要尿尿」等對話，另1支為2秒鐘，就是女子走出房間離開的過程。

法官勘驗影片後指出，影片中的男腿應是原告兒子蒐證時不慎自拍，並外遇人夫的，若人夫發現兒子在場，理應會阻止並質問「拍甚麼拍」，而非任由兒子繼續錄影；同時認為，一般同事拜訪不可能無故進入房間播放成人影片，且被告 小三見到同事的孩子不但沒打招呼，反而匆忙離開，顯然做賊心虛。