罷免立委伍麗華連署涉不實案 國民黨2編審與志工團長認罪

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

民進黨籍山地原民立委伍麗華遭罷免提議案涉不實連署，屏檢依違反選罷法、個資法等罪起訴立委盧縣一許宇甄等共9人。屏東地院分批傳喚被告開準備程序庭，今傳喚國民黨組發會編審柯達昱、隋承翰，與志工團長萬培傑，3人都認罪，表達歉意。

屏東地檢署起訴9人，法院開準備程序庭時，有6人認罪。立委盧縣一、該罷免案領銜人張芳碩均否認。立委許宇甄則是排定下周傳喚開庭。

法院今開庭傳喚國民黨組發會編審柯達昱、隋承翰、志工團長萬培傑。隋承翰庭訊說，他只有影印、抄寫與整理資料，隋的委任律師表示，此案過程浪費司法資源深感悔意，盼考量犯罪情節及態度，能從輕量刑。

柯達昱庭訊時說，對立委伍麗華等人很抱歉，他們只是基層黨工、志工，很難拒絕上級指示，希望法官能從輕量刑。萬培傑庭訊時說，抄寫行為造成社會影響表達歉意。兩人委任律師都提到，柯及萬在本案是邊緣角色，單純接受主管指示，抄寫連署數量不多，請求從輕量刑。

屏檢起訴9人，包括國民黨組發會前主委、立委許宇甄、組發會副主委黃碧雲、組發會專委謝友光、國民黨原住民事務專委李得全、國民黨籍山地原住民立委盧縣一與領銜人張芳碩等人。

立委伍麗華罷免連署涉不實案，屏東地院今傳喚被告國民黨編審隋承翰（右）。記者劉星君／攝影
立委伍麗華罷免連署涉不實案，屏東地院今傳喚被告國民黨編審柯達昱（戴帽子者）與志工團長萬培傑（左一，拿雨傘者）。記者劉星君／攝影
國民黨 許宇甄 盧縣一

