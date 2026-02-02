教師霸凌學童遭停聘3年 興訟抗罰敗訴

北部國小劉姓教師涉要求學童綁花巾、戴斗笠並90度鞠躬，再製成影片公開，致學童遭同學嘲笑等，校方認構成校園霸凌處分停聘3年。劉興訟抗罰，法院日前判決駁回，可上訴。

台北高等行政法院今天公布判決表示，劉姓教師於民國109年至111年間，針對特定學童進行霸凌行為，包括在教室替學童取「阿伯」等外號，嘲諷其素質差；還要求學童在臉上彩繪、綁花巾、戴斗笠，甚至用量角器量測90度鞠躬角度，並拍照、錄影後，將影片上傳到YouTube頻道，形容學童「跟海光公園的阿伯沒兩樣」，造成學童羞辱感與精神傷害。

此外，劉姓教師也曾因學童書包、餐袋擺放不整齊，直接把書包用力丟擲地面，再命令學童撿起；校外教學時，還對學童彈額頭、處罰跳「馬力歐步伐」，並拍照錄影。

校方認定，戴斗笠的影片公開後，導致該名學童在校園內遭同學取笑，承受極大心理壓力；而校外教學時，學童在全班面前被要求跳馬力歐步伐並拍照，類似公審，已造成班級內敵意氛圍，符合霸凌中故意為戲弄、欺負行為。

校方表示，劉姓教師多次刻意針對特定學童，行為具有故意性、針對性與持續性，對學童造成沉重心理壓力，符合校園霸凌中「欺負行為」的態樣。

校方於112年5月25日處分停聘3年，劉姓教師不服處分，主張調查報告指控的多項行為不構成霸凌，且校方有裁量濫用之嫌，因此提起行政訴訟，請求確認法律關係不存在。

法院審理後認定，劉姓教師的行為顯然超出教育目的，而屬情緒發洩行為，而且具有故意、針對性、持續性，造成學童心理上的沉重壓力，所為符合欺負之霸凌態樣，學校作成處分，並無違反明確性原則、比例原則等，也沒有構成裁量濫用，1月22日判決駁回。全案可上訴。