教師霸凌學童遭停聘3年 興訟抗罰敗訴

中央社／ 台北2日電

北部國小劉姓教師涉要求學童綁花巾、戴斗笠並90度鞠躬，再製成影片公開，致學童遭同學嘲笑等，校方認構成校園霸凌處分停聘3年。劉興訟抗罰，法院日前判決駁回，可上訴。

台北高等行政法院今天公布判決表示，劉姓教師於民國109年至111年間，針對特定學童進行霸凌行為，包括在教室替學童取「阿伯」等外號，嘲諷其素質差；還要求學童在臉上彩繪、綁花巾、戴斗笠，甚至用量角器量測90度鞠躬角度，並拍照、錄影後，將影片上傳到YouTube頻道，形容學童「跟海光公園的阿伯沒兩樣」，造成學童羞辱感與精神傷害。

此外，劉姓教師也曾因學童書包、餐袋擺放不整齊，直接把書包用力丟擲地面，再命令學童撿起；校外教學時，還對學童彈額頭、處罰跳「馬力歐步伐」，並拍照錄影。

校方認定，戴斗笠的影片公開後，導致該名學童在校園內遭同學取笑，承受極大心理壓力；而校外教學時，學童在全班面前被要求跳馬力歐步伐並拍照，類似公審，已造成班級內敵意氛圍，符合霸凌中故意為戲弄、欺負行為。

校方表示，劉姓教師多次刻意針對特定學童，行為具有故意性、針對性與持續性，對學童造成沉重心理壓力，符合校園霸凌中「欺負行為」的態樣。

校方於112年5月25日處分停聘3年，劉姓教師不服處分，主張調查報告指控的多項行為不構成霸凌，且校方有裁量濫用之嫌，因此提起行政訴訟，請求確認法律關係不存在。

法院審理後認定，劉姓教師的行為顯然超出教育目的，而屬情緒發洩行為，而且具有故意、針對性、持續性，造成學童心理上的沉重壓力，所為符合欺負之霸凌態樣，學校作成處分，並無違反明確性原則、比例原則等，也沒有構成裁量濫用，1月22日判決駁回。全案可上訴。

相關新聞

員警誤殺獲判無罪 死者姑姑恐嚇審判長下場曝

新北市警中和分局張姓警員追捕拒檢逃逸車輛開槍，造成鍾姓男子死亡，張獲判無罪確定，鍾的姑姑不滿無罪判決，打電話給書記官揚言...

性侵、滅口害2命死囚逃死？ 檢察總長為郭俊偉提非常上訴

25年前犯下台南市歸仁區雙屍命案9度被判死確定的死囚郭俊偉，在監獄關押25年後，去年律師為他聲請再審、聲請停止刑罰執行被...

持棍棒稱「神醫」可拔除體內毒針治病 中市衛生局：涉密醫依法嚴查

台中市衛生局今表示，針對網路流傳潭子區某宗教團體場所有男子手持棍棒自稱「神醫」宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」...

涉罷免伍麗華不實連署案 國民黨組發會3人認罪

民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，檢方依違反選罷法等罪起訴9人。屏東地方法院今天傳喚國民黨組發會2名編審及...

丈夫離家改名落跑越南 妻告惡意遺棄訴離…法官不認同卻還是准了

南投一對夫妻結婚近卅載，男方3年前遷居高雄後失聯，妻子卻遭丈夫債主催債，她報警報失蹤，申請戶籍謄本更發現丈夫已改名，且人...

看守所內過年！台積電洩密案首波3內鬼 智慧法院裁定延押2月

智慧財產及商業法院就台積電2奈米洩密案，檢方首波起訴的3名工程師陳力銘、吳秉駿、弋一平3人，因羈押期將滿，智慧法院上月2...

