員警誤殺獲判無罪 死者姑姑恐嚇審判長下場曝

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市警中和分局張姓警員追捕拒檢逃逸車輛開槍，造成鍾姓男子死亡，張獲判無罪確定，鍾的姑姑不滿無罪判決，打電話給書記官揚言要找林姓審判長，恐嚇「我有診斷證明，殺人不會判死刑」，台北地院審理，依妨害公務罪判她5月徒刑，得易科罰金。可上訴。

2022年3月10日晚間，張姓員警朝拒檢車輛後方擋風玻璃連開3槍，誤擊後座乘客鍾姓男子的頭部，鍾男送醫不治。新北地檢署依過失致死罪起訴張，不過，歷審認為，張符合警械使用條例，判決張無罪確定。

代死者提告的姑姑鍾姓婦人，不滿高院判決駁回，2024年11月打電話向承審案件的高院蔡姓書記官，揚言要找林姓審判長。

鍾婦電話中恐嚇稱「我已經找好黑道買好槍了，我最想殺掉的就是林姓審判長，這個案子我還不是最想殺那個開槍的警察，我有去看醫生，我有診斷證明，現在這樣殺人是不是就不會被判死刑？」，事後，高院告發鍾姓婦人妨害公務罪。

中和分局張姓警員追捕拒檢逃逸車輛開槍，造成鍾姓男子死亡，張獲判無罪確定，鍾的姑姑不滿無罪判決，竟恐嚇要對審判長不利。 示意圖／ingimage
中和分局張姓警員追捕拒檢逃逸車輛開槍，造成鍾姓男子死亡，張獲判無罪確定，鍾的姑姑不滿無罪判決，竟恐嚇要對審判長不利。 示意圖／ingimage

