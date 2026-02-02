員警誤殺獲判無罪 死者姑姑恐嚇審判長下場曝

新北市警中和分局張姓警員追捕拒檢逃逸車輛開槍，造成鍾姓男子死亡，張獲判無罪確定，鍾的姑姑不滿無罪判決，打電話給書記官揚言要找林姓審判長，恐嚇「我有診斷證明，殺人不會判死刑」，台北地院審理，依妨害公務罪判她5月徒刑，得易科罰金。可上訴。

2022年3月10日晚間，張姓員警朝拒檢車輛後方擋風玻璃連開3槍，誤擊後座乘客鍾姓男子的頭部，鍾男送醫不治。新北地檢署依過失致死罪起訴張，不過，歷審認為，張符合警械使用條例，判決張無罪確定。

代死者提告的姑姑鍾姓婦人，不滿高院判決駁回，2024年11月打電話向承審案件的高院蔡姓書記官，揚言要找林姓審判長。