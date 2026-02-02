廉政署數位學習課程 榮獲「學習界」奧斯卡獎

法務部廉政署製作數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動之簡介」榮獲「布蘭登霍爾卓越獎，廉政署表示，此獎有「學習界奧斯卡獎」之譽，得獎彰顯台灣在廉政教育上的成就，也為即將舉行的聯合國反貪腐公約第三次國家報告國際審查揭開序幕。

廉政署表示，「聯合國反貪腐公約」作為全球反貪腐法制的最高準則，對各國政府的廉政政策與治理模式具有深遠影響，廉政署這次推出的數位課程，內容涵蓋公約核心精神、台灣自主遵循的歷程，以及在地化實踐成果，全面展現我國在反貪腐領域的努力與貢獻。

課程主要分為「公約精髓與全球概況」、「自主遵循的歷程」、「在地化實踐與政策亮點」三個層面。

廉政署表示，「布蘭登霍爾卓越獎」自1994年設立以來，一直以來被視為全球學習與發展領域的最高榮譽，廉政署以創新且具深度的數位課程內容脫穎而出，獲得評審高度肯定，成為台灣廉政教育與國際接軌的重要里程碑。