快訊

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

賴總統明親自主持記者會 說明台美合作進展

中國「漂浮的長城」演練鎖台 外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

廉政署數位學習課程 榮獲「學習界」奧斯卡獎

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部廉政署製作數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動之簡介」榮獲「布蘭登霍爾卓越獎，廉政署表示，此獎有「學習界奧斯卡獎」之譽，得獎彰顯台灣在廉政教育上的成就，也為即將舉行的聯合國反貪腐公約第三次國家報告國際審查揭開序幕。

廉政署表示，「聯合國反貪腐公約」作為全球反貪腐法制的最高準則，對各國政府的廉政政策與治理模式具有深遠影響，廉政署這次推出的數位課程，內容涵蓋公約核心精神、台灣自主遵循的歷程，以及在地化實踐成果，全面展現我國在反貪腐領域的努力與貢獻。

課程主要分為「公約精髓與全球概況」、「自主遵循的歷程」、「在地化實踐與政策亮點」三個層面。

廉政署表示，「布蘭登霍爾卓越獎」自1994年設立以來，一直以來被視為全球學習與發展領域的最高榮譽，廉政署以創新且具深度的數位課程內容脫穎而出，獲得評審高度肯定，成為台灣廉政教育與國際接軌的重要里程碑。

廉政署並指出，未來將持續以創新思維推動反貪腐教育，深化透明治理、強化誠信文化，並在即將到來的「聯合國反貪腐公約」國際審查中，向全球展現台灣在廉政政策上的深度與廣度，積極拓展國際合作，共同打造廉潔透明的社會環境。

廉政署榮獲有「學習界奧斯卡獎」美名的「布蘭登霍爾卓越獎」。圖/廉政署提供
廉政署榮獲有「學習界奧斯卡獎」美名的「布蘭登霍爾卓越獎」。圖/廉政署提供
廉政署長馮成（後排中）與製作小組。圖/廉政署提供
廉政署長馮成（後排中）與製作小組。圖/廉政署提供

廉政署 聯合國 霍爾

延伸閱讀

美國欠698億元聯合國快破產！川普放話：我1招就能讓其他國家掏錢

一審檢察長6缺額12人爭搶 「台獨打手幫凶」檢察官也入列

陳佩琪貼出搜索票涉洩個資 廉政署：有違法疑慮

台北市殯儀館庫錢收賄案…廉政署第3波約談 3被告移送北檢

相關新聞

性侵、滅口害2命死囚逃死？ 檢察總長為郭俊偉提非常上訴

25年前犯下台南市歸仁區雙屍命案9度被判死確定的死囚郭俊偉，在監獄關押25年後，去年律師為他聲請再審、聲請停止刑罰執行被...

空殼公司「印股票換鈔票」 詐騙全台百人5億餘元

調查局今年1月執行「金融掃黑專案」，彰化縣調查站破獲空殼公司「印股票換鈔票」且結合律師事務所開立信託帳戶等手法，詐騙全台...

持棍棒稱「神醫」可拔除體內毒針治病 中市衛生局：涉密醫依法嚴查

台中市衛生局今表示，針對網路流傳潭子區某宗教團體場所有男子手持棍棒自稱「神醫」宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」...

涉罷免伍麗華不實連署案 國民黨組發會3人認罪

民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，檢方依違反選罷法等罪起訴9人。屏東地方法院今天傳喚國民黨組發會2名編審及...

丈夫離家改名落跑越南 妻告惡意遺棄訴離…法官不認同卻還是准了

南投一對夫妻結婚近卅載，男方3年前遷居高雄後失聯，妻子卻遭丈夫債主催債，她報警報失蹤，申請戶籍謄本更發現丈夫已改名，且人...

看守所內過年！台積電洩密案首波3內鬼 智慧法院裁定延押2月

智慧財產及商業法院就台積電2奈米洩密案，檢方首波起訴的3名工程師陳力銘、吳秉駿、弋一平3人，因羈押期將滿，智慧法院上月2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。