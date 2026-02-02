最高檢出版「貪汙治罪條例逐條評釋」 公務員必讀法律的防身手冊
澄清吏治及保障人權，最高檢察署邀集32位檢察官合著「貪汙治罪條例逐條評釋」 供司法人員調查指引；最高檢表示，全書共316頁、近17萬字，是公務員必讀法律的防身手冊。
最高檢表示，貪汙治罪條例是我國懲治貪瀆犯罪最嚴厲的法律，因此，從讀者角度透過系統性體例編排及深入淺出的文字與案例解析，將艱澀的法條轉化為實用的法律防身手冊，同時釐清我國懲貪法律理論的體系。
最高檢說，「貪汙治罪條例逐條評釋」對公務員身分與認定，進行系統性的分析與撰述，並對於「授權公務員」及「受託公務員」的定義，在認定上從嚴解釋，避免過度擴張刑事責任的範圍。
最高檢表示，貪汙治罪條例原則僅處罰「公務員」，但「公務員」之概念與界定在實務適用上，卻讓一般大眾難以理解。
例如，被認為屬於軍公教團體一員的公立學校教師，依現行規定，原則上非屬公務員，但若兼任行政職如擔任學校事務組組長，從事財產管理等公共事務，又被認屬公務員，本書對於公務員的身分與認定有做系統性分析。
此外，例如地方民意代表、村里長、約聘僱人員、公立醫院公務車司機、軍醫院的軍醫師等是否屬公務員，書中也都依實務見解清楚說明。
最高檢還表示，本書對於「圖利」與「便民」的區別，就理論與實務做系統性的分析，並舉實例說明，就公務員財產來源不明罪的定罪率，做詳實的分析與立法修正的建議，有助於澄清吏治，並提高定罪率。
