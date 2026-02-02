性侵、滅口害2命死囚逃死？ 檢察總長為郭俊偉提非常上訴

25年前犯下台南市歸仁區雙屍命案9度被判死確定的死囚郭俊偉，在監獄關押25年後，去年律師為他聲請再審、聲請停止刑罰執行被法院駁回；憲法判決出爐後，檢察總長認為，郭的死刑決有疑義，向最高法院提起非常上訴。

最高檢針對憲判意旨，對死囚案的審查包括是否死刑判決為一致決？是否有強制辯護？是否為犯最嚴重之罪？有無違法認識而有執行能力？有無精神疾病致犯罪？所犯罪名是否唯一死刑？

最高檢審查認為，郭俊偉判決死刑過程沒有一致決，且未經過言詞辯論，有程序瑕疵，依憲法判決意旨由檢察總長為郭提起非常上訴。

2000年6月23日深夜，郭俊偉與友人謝志宏相約喝酒兜風，在台南市歸仁區超商搭訕年僅18歲的陳姓女子，並邀約一起出遊，陳女答應後，雙方卻在過程中發生口角，郭俊偉被控將陳女強押回家性侵，事後陳女要求返家，卻在途中遭郭殺害，當時，路過目睹郭行凶的張姓農民也被殺害滅口。

案發後，從一審到更七審郭俊偉、謝志宏2人都被判處死刑，不過，謝在獄中度過6834天到2020年5月16日時獲平反出獄，郭俊偉至今仍關押在台南看守所。