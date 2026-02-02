快訊

始源也到金寶山了！ S媽忍不住大聲哭喊「寶貝妳重生了」

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

聽新聞
0:00 / 0:00

持棍棒稱「神醫」可拔除體內毒針治病 中市衛生局：涉密醫依法嚴查

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市衛生局今表示，針對網路流傳潭子區某宗教團體場所有男子手持棍棒自稱「神醫」宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」，以治療眼疾、脊椎疼痛及內臟疾病一事，在接獲通報後已立即啟動調查程序，並將派員前往現場稽查，若查有違法執行醫療業務之情事，將依法移送司法機關偵辦，絕不寬貸。

衛生局指出，依相關影片內容，該男子雖以宗教或民俗方式包裝儀式行為，但其過程已涉及對民眾身體狀況進行判斷如指稱眼球、脊椎或內臟遭下毒等，並宣稱具有治療效果，恐已構成醫療行為。依醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格而執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。即便以宗教名義進行，若實質涉及醫療行為，仍屬密醫，將蒐集事證後移送地檢署偵辦。

此外，若該場所或相關人員透過網路影片、文字宣傳所謂「治療效果」，衛生局強調，依醫療法第84條規定，非醫療機構不得從事醫療廣告，違者可依同法第104條，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。衛生局亦將一併檢視相關宣傳內容，如涉及暗示或明示醫療效能，將依法裁處。

衛生局提醒，民眾如有身體不適，應循正規醫療管道就醫，由專業醫師診斷與治療，切勿輕信缺乏醫學實證的民俗療法或不明儀式，以免延誤病情、危及健康。市府將持續加強查緝密醫行為，守護市民就醫安全與權益。

網路流傳潭子區某宗教團體場所有男子手持棍棒宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」，以治病一事，衛生局說將稽查送辦。圖／台中市政府提供
網路流傳潭子區某宗教團體場所有男子手持棍棒宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」，以治病一事，衛生局說將稽查送辦。圖／台中市政府提供
網路流傳潭子區某宗教團體場所有男子手持棍棒宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」，以治病一事，衛生局說將稽查送辦。圖／台中市政府提供
網路流傳潭子區某宗教團體場所有男子手持棍棒宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」，以治病一事，衛生局說將稽查送辦。圖／台中市政府提供

衛生局 醫師 密醫 台中市

延伸閱讀

年貨大街「獨立吸煙區」不可行 北市衛生局解釋：回歸菸防法第18條

自稱「神醫」拔除體內毒針治病 中市衛生局：涉密醫最重可判5年

共有土地移轉不實切結遭檢起訴 法院認定「未登載公文書」判無罪

陸配李貞秀遞補立委 內政部：若1年內未放棄中國籍應由立院解職

相關新聞

性侵、滅口害2命死囚逃死？ 檢察總長為郭俊偉提非常上訴

25年前犯下台南市歸仁區雙屍命案9度被判死確定的死囚郭俊偉，在監獄關押25年後，去年律師為他聲請再審、聲請停止刑罰執行被...

持棍棒稱「神醫」可拔除體內毒針治病 中市衛生局：涉密醫依法嚴查

台中市衛生局今表示，針對網路流傳潭子區某宗教團體場所有男子手持棍棒自稱「神醫」宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」...

涉罷免伍麗華不實連署案 國民黨組發會3人認罪

民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，檢方依違反選罷法等罪起訴9人。屏東地方法院今天傳喚國民黨組發會2名編審及...

丈夫離家改名落跑越南 妻告惡意遺棄訴離…法官不認同卻還是准了

南投一對夫妻結婚近卅載，男方3年前遷居高雄後失聯，妻子卻遭丈夫債主催債，她報警報失蹤，申請戶籍謄本更發現丈夫已改名，且人...

看守所內過年！台積電洩密案首波3內鬼 智慧法院裁定延押2月

智慧財產及商業法院就台積電2奈米洩密案，檢方首波起訴的3名工程師陳力銘、吳秉駿、弋一平3人，因羈押期將滿，智慧法院上月2...

彰化男明目張膽超商網路買賣咖啡包！轉手要賺2千 判刑1年8月

彰化縣林姓男子與上游毒販相約在超商以3千元買10包毒品咖啡包後，明目張膽又在社群軟體X以「飲料店」之稱要以5千元轉賣咖啡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。