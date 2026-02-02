持棍棒稱「神醫」可拔除體內毒針治病 中市衛生局：涉密醫依法嚴查

台中市衛生局今表示，針對網路流傳潭子區某宗教團體場所有男子手持棍棒自稱「神醫」宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」，以治療眼疾、脊椎疼痛及內臟疾病一事，在接獲通報後已立即啟動調查程序，並將派員前往現場稽查，若查有違法執行醫療業務之情事，將依法移送司法機關偵辦，絕不寬貸。

衛生局指出，依相關影片內容，該男子雖以宗教或民俗方式包裝儀式行為，但其過程已涉及對民眾身體狀況進行判斷如指稱眼球、脊椎或內臟遭下毒等，並宣稱具有治療效果，恐已構成醫療行為。依醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格而執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。即便以宗教名義進行，若實質涉及醫療行為，仍屬密醫，將蒐集事證後移送地檢署偵辦。

此外，若該場所或相關人員透過網路影片、文字宣傳所謂「治療效果」，衛生局強調，依醫療法第84條規定，非醫療機構不得從事醫療廣告，違者可依同法第104條，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。衛生局亦將一併檢視相關宣傳內容，如涉及暗示或明示醫療效能，將依法裁處。