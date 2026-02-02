聽新聞
涉罷免伍麗華不實連署案 國民黨組發會3人認罪
民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，檢方依違反選罷法等罪起訴9人。屏東地方法院今天傳喚國民黨組發會2名編審及志工團長，3人均認罪。
屏東地檢署偵辦伍麗華罷免提議案涉不實連署，去年10月偵結，依偽造文書、違反選罷法、個資法等罪嫌起訴9人，今天傳喚國民黨組發會編審隋承翰、柯達昱，以及志工團長萬培傑，3人均認罪。
隋承翰表示，他只有影印、整理資料及抄寫，並透過委任律師表示，對本案過程及所浪費司法資源深感悔意，盼考量犯罪情節及態度，從輕量刑。
柯達昱及萬培傑均表示，對抄寫行為造成的社會影響表達歉意。兩人委任律師說，柯達昱及萬培傑在本案為邊緣角色，單純接受主管指示，抄寫連署數量也不多，請求從輕量刑。
同案被告包含國民黨組發會前主委許宇甄、組發會副主委黃碧雲、組發會專委謝友光、負責原住民事務專委李得全、國民黨籍山地原住民立委盧縣一及領銜人張芳碩。屏東地院上月起分批傳喚被告開準備程序庭，目前9人中有6人認罪，盧縣一、張芳碩等2人不認罪，許宇甄尚未出庭，將於下週傳喚。
根據起訴書，2025年初許宇甄及黃碧雲聽聞多名國民黨籍立委遭提議罷免，決議反制罷免，因時間倉促未設置連署站，利用不知情組發會人員下載原住民黨員名冊，由萬培傑找來志工抄寫，盧縣一邀約張芳碩任領銜人，謝友光、柯達昱負責編碼，黃碧雲、隋承翰負責影印裝訂。
起訴書指出，同年2月6日由張芳碩、李得全前往中選會提出罷免案。中選會刪除條件不符者後通知補提，黃碧雲與李得全仍以偽造名冊提交。
