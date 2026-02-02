丈夫離家改名落跑越南 妻告惡意遺棄訴離…法官不認同卻還是准了

南投一對夫妻結婚近卅載，男方3年前遷居高雄後失聯，妻子卻遭丈夫債主催債，她報警報失蹤，申請戶籍謄本更發現丈夫已改名，且人出境至越南，為此以惡意遺棄等訴離，法官認為，無惡意遺棄證據，但兩人婚姻回復無望，准予離婚。

判決書指出，這對夫妻於1996年結婚後，男方常出國出差，但雙方感情尚算融洽，丈夫每個月會支付3至5萬元生活費給妻子做為家用；不料，男方5年前工作不穩定、經濟短絀，未再返家，也沒再給家用費，3年前遷居高雄後失去音訊。

妻子曾嘗試聯絡丈夫，但電話已成空號，失聯期間，男方疑在外欠債，債主多次來電向她討債，為此報警通報丈夫失蹤，之後為辦理身心障子女生活津貼，女方申請戶籍謄本，這才發現丈夫已改名，所以又以他的新姓名二度向警方通報失蹤。

去年8月，女方接獲警方通知，稱他的丈夫已經出境至越南，她認為丈夫已離家8年，兩人長期處在分居狀態，他離境出國未告知，且迄今不歸、不盡夫妻相互扶持義務，屬於惡意遺棄，兩人婚姻無法繼續，今年向南投地方法院訴請離婚。