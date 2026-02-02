快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

聽新聞
0:00 / 0:00

看守所內過年！台積電洩密案首波3內鬼 智慧法院裁定延押2月

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

智慧財產及商業法院就台積電2奈米洩密案，檢方首波起訴的3名工程師陳力銘、吳秉駿、弋一平3人，因羈押期將滿，智慧法院上月23日裁定延押，將自本月1日延長羈押禁見2個月。

雖然3人為此勢必得在看守所過年，但合議庭網開一面，將配偶、直系血親排除在禁見範圍外，也就是說父母、妻子、兒女仍可至看守所辦理會客，一解思親之愁。

根據先前智慧法院表示，3人雖坦承犯行，且依現有卷證相足認犯嫌重大，但供詞前後不一、避重就輕，可能尚有其他法人或自然人涉案，且有串、滅證之虞，考量3人所為嚴重影響國安、產業競爭秩序，並權衡訴訟進行及司法權有效行使、社會秩序和公共利益，與被告人身自由和訴訟防禦權，因此認定仍有羈押原因和必要。

智慧財產及商業法院就台積電2奈米洩密案，檢方首波起訴的3名工程師陳力銘、吳秉駿、弋一平3人，裁定自本月1日延長羈押禁見2個月。圖／聯合報系資料照片
智慧財產及商業法院就台積電2奈米洩密案，檢方首波起訴的3名工程師陳力銘、吳秉駿、弋一平3人，裁定自本月1日延長羈押禁見2個月。圖／聯合報系資料照片

台積電 國安 半導體 過年

延伸閱讀

台積電2奈米洩密案 陳力銘等3被告再延押2個月

2026春節封關怎麼看？ 兩大美股觀察重點與關鍵指數

兆元宴唯一閃紅燈！ 宏碁爆量漲停

泰嘉太普高的一小步…台灣建商的一大步 深度戰略行家讚歎跟進

相關新聞

看守所內過年！台積電洩密案首波3內鬼 智慧法院裁定延押2月

智慧財產及商業法院就台積電2奈米洩密案，檢方首波起訴的3名工程師陳力銘、吳秉駿、弋一平3人，因羈押期將滿，智慧法院上月2...

丈夫離家改名落跑越南 妻告惡意遺棄訴離…法官不認同卻還是准了

南投一對夫妻結婚近卅載，男方3年前遷居高雄後失聯，妻子卻遭丈夫債主催債，她報警報失蹤，申請戶籍謄本更發現丈夫已改名，且人...

彰化男明目張膽超商網路買賣咖啡包！轉手要賺2千 判刑1年8月

彰化縣林姓男子與上游毒販相約在超商以3千元買10包毒品咖啡包後，明目張膽又在社群軟體X以「飲料店」之稱要以5千元轉賣咖啡...

上櫃公司總經理偷吃下屬妻子…她深夜清涼睡衣視訊 法院判賠40萬

知名上櫃科技公司吳姓總經理和同公司已婚業務女主管發生婚外情，兩人牽手、拍親密合照、送情人節卡片，甚至女方還穿細肩帶睡衣視...

結掉這兩個！下令槍殺2警判死15年未槍決 最老死囚王信福想再審被駁回

死囚王信福現年74歲，是目前35名死刑犯中年紀最長者，他被控槍殺2名警察再逃亡大陸十多年後返台，最終判死刑定讞，至今15...

共有土地移轉不實切結遭檢起訴 法院認定「未登載公文書」判無罪

嘉義林姓男子出賣共有土地與林女沒有通知共有人，切結不實內容遞件地政機關完成登記，被檢方依涉犯使公務員登載不實罪提起公訴。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。