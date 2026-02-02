聽新聞
看守所內過年！台積電洩密案首波3內鬼 智慧法院裁定延押2月
智慧財產及商業法院就台積電2奈米洩密案，檢方首波起訴的3名工程師陳力銘、吳秉駿、弋一平3人，因羈押期將滿，智慧法院上月23日裁定延押，將自本月1日延長羈押禁見2個月。
雖然3人為此勢必得在看守所過年，但合議庭網開一面，將配偶、直系血親排除在禁見範圍外，也就是說父母、妻子、兒女仍可至看守所辦理會客，一解思親之愁。
根據先前智慧法院表示，3人雖坦承犯行，且依現有卷證相足認犯嫌重大，但供詞前後不一、避重就輕，可能尚有其他法人或自然人涉案，且有串、滅證之虞，考量3人所為嚴重影響國安、產業競爭秩序，並權衡訴訟進行及司法權有效行使、社會秩序和公共利益，與被告人身自由和訴訟防禦權，因此認定仍有羈押原因和必要。
