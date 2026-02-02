彰化男明目張膽超商網路買賣咖啡包！轉手要賺2千 判刑1年8月

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣林姓男子與上游毒販相約在超商以3千元買10包毒品咖啡包後，明目張膽又在社群軟體X以「飲料店」之稱要以5千元轉賣咖啡包，還嗆聲「釣魚仔通滾」，而被警方查獲，不過因他供出上游毒販，彰化地方法院減刑後依販毒未遂罪將他判刑1年8月。

判決書指出，林男2024年11月在社群軟體「X」以暱稱「某某飲料店」帳號po文「裝備商#軟硬跟菸#貨到錢到#只有面交#小本生意恕不欠費」、「免匯款，沒話術 ，釣魚仔、拼組通滾，我要錢你要貨就這麼簡單」暗指要販毒。

台中市警察局刑事警察大隊警員網路巡邏時發現林男貼文，而留言佯裝買家，林男私訊員警談妥以5000元價格賣11包第三級毒品咖啡包（買10包送1包），並相約在彰化縣某宮廟前交易，在交貨時被員警當場查獲毒品咖啡包11包。

不過林男落網後供出是與上游林姓毒販相約在彰化某超商以3千元買10包咖啡包，警方因此循線查獲2名林姓毒販。

法官認為，查獲的毒品咖啡包中有含2種以上第三級毒品成分，施用後所造成危險性及致死率均高於施用單一種類者，林男明知毒品對人體健康戕害甚鉅，不得販賣，仍圖一己私利販毒，足以使購買施用者導致精神障礙與性格異常，造成人民生命健康受損成癮性及危險性，不過念其坦承犯行，未售出即遭警方查獲，並供出毒品來源，讓警方因此而查獲上游毒販，因此減輕其刑，依販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，判刑1年8月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林姓男子明目張膽在超商向毒販買毒，又在社群平台轉賣，彰化地方法院依販毒未遂罪將他判刑1年8月。 記者林宛諭／攝影
林姓男子明目張膽在超商向毒販買毒，又在社群平台轉賣，彰化地方法院依販毒未遂罪將他判刑1年8月。 記者林宛諭／攝影

