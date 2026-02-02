上櫃公司總經理偷吃下屬妻子…她深夜清涼睡衣視訊 法院判賠40萬

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

知名上櫃科技公司吳姓總經理和同公司已婚業務女主管發生婚外情，兩人牽手、拍親密合照、送情人節卡片，甚至女方還穿細肩帶睡衣視訊等，且女主管丈夫也是同公司的處長，他一狀告上法院請求賠償，台北地方法院判吳應賠償40萬元，可上訴。

處長提告主張，他和妻子結婚逾30年，案發後已協議離婚，他、妻子和吳都在同一家公司上班，但吳2024年1月至2025年1月間和妻子調情、深夜視訊通話，兩人在公司出雙入對、在他住家附近牽手等，甚至被他親眼目睹兩人牽手在公園散步，妻子也坦承有此事。

處長指出，他曾經在2024年5月約吳談判，要求對方停止越線，但吳不僅承認對妻子的感情，更用避重就輕、推託的態度回應，指控長官已經侵害他的配偶權，造成他婚姻破滅、身心健康言著受損，還患有精神疾病，提告請求賠償100萬元。

吳則反駁，我國已有實務見解不承認配偶權，另他和女主管之間只有公事往來，沒有私人情誼，是因女主管談及和處長之間婚姻不睦，已形同陌路，他和女方之間互動純屬同事間關心、傾聽的情誼，也否認與女方牽手，並指處長因無法認同女主管的工作性質、個性不合而多有爭吵、倫及離婚，兩人婚姻早有重大裂痕及矛盾，徒留形式。

法院指出，吳和女主管間曾互相傳訊「早點休息喔」、「❤」，吳更創作「藏頭詩」傳給女主管，還有兩人牽手的照片，可見兩人並非單純同事情誼，也不是只有女主管單方愛慕。另女方也曾製作寫有「I LOVE U 2000」、「VALENTINE'S DAY」，並附有兩人擬真照片的情人節卡片給吳。

另外，處長從和妻子共同可檢視的Google雲端相簿發現，吳單獨在床上睡覺的照片，還有妻子身穿黑色細肩帶睡衣的照片；法院指出，根據女主管作證指出，當時和丈夫吵架，會打視訊電話給吳，並說明照片是她穿著睡衣跟吳在聊天，法院認為兩人行為已逾社會一般通念所能容忍的範圍。

北院審酌吳、女主管和處長都在同一家公司工作，吳以總經理身分與女主管在公司龍潭廠區、住家附近牽手、深夜輕衫聊天，必引發公司內部討論，於公於私都對處長心理造成打擊，審酌一切情狀判吳應賠償40萬元。

示意圖／AI生成

