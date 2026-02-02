結掉這兩個！下令槍殺2警判死15年未槍決 最老死囚王信福想再審被駁回

死囚王信福現年74歲，是目前35名死刑犯中年紀最長者，他被控槍殺2名警察再逃亡大陸十多年後返台，最終判死刑定讞，至今15年未執行。王信福以槍枝鑑定、測謊、證人供述矛盾等理由聲請再審，最高法院裁定駁回確定。

王信福委由律師聲請再審，主張監察院委請測謊專家重新判讀他的測謊圖譜，認為他所言無不實，且扣案凶槍為右輪手槍，但送指紋鑑定的竟變為左輪手槍，這是死刑確定判決未曾發現的錯誤。

另，王信福律師也認為，確定判決認為當時也在場的地方角頭李慶臨僅提供凶槍，但並未審酌已槍決的槍手陳榮傑是李慶臨的小弟，二人關係密切、李是陳的最後接觸者、李接應陳行凶後脫逃、李慶臨指示丟棄凶槍、李慶臨密切掌握陳行蹤並安排逃亡。李與陳有串證事實、李投案後供述為虛偽的，並與陳等人供述不符。

律師指出，上述理由對確定判決所認定的犯罪事實，產生合理懷疑的蓋然影響，而可以作為再審的新事實、新證據，因此聲請再審並停止執行刑罰。

台南高分院認為，當初送鑑定的手槍為同一支，只是法院送鑑定函及刑事局鑑定書上均誤載為「左輪手槍1支」，不影響證據的同一性，且確定判決已經說明關於測謊、李慶臨等部分不採信的理由，王聲請再審是再爭執確定判決已經調查評價的證據，不具再審新事實或新證據「新規性」及「顯著性」，裁定駁回聲請。王提抗告，最高法院裁定駁回確定。

確定判決指出，王信福曾因殺人未遂與持有手槍被判刑定讞，出監後擔任哥登酒店股東，陳榮傑則是副理，平時是小弟。王信福1990年8月10日凌晨3時許，與陳榮傑等人相約至嘉義市「船長卡拉OK」飲酒作樂，王信福因不滿店東殷勤招待下班的2名警員黃鯤受、吳炳耀而未敬酒，服務人員播放點歌有誤，先後嗆警員「警察有多大，警察有什麼了不起」。

王信福將手槍交給陳榮傑，並以手指指向警員說「結掉這二個」，陳榮傑就以雙手持槍朝2名警員口唇部、胸腹部各射擊一槍致死；王信福未接受審判，逃往大陸，法院1991年2月22日發布通緝，2006年10月10日持假護照及台胞證入境，在桃園機場遭緝獲；陳榮傑則於1992年8月20日執行槍決。