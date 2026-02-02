快訊

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

綠委挺府院不副署爭議三法 藍嗆法律自助餐踐踏立院監督權

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

聽新聞
0:00 / 0:00

結掉這兩個！下令槍殺2警判死15年未槍決 最老死囚王信福想再審被駁回

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

死囚王信福現年74歲，是目前35名死刑犯中年紀最長者，他被控槍殺2名警察再逃亡大陸十多年後返台，最終判死刑定讞，至今15年未執行。王信福以槍枝鑑定、測謊、證人供述矛盾等理由聲請再審，最高法院裁定駁回確定。

王信福委由律師聲請再審，主張監察院委請測謊專家重新判讀他的測謊圖譜，認為他所言無不實，且扣案凶槍為右輪手槍，但送指紋鑑定的竟變為左輪手槍，這是死刑確定判決未曾發現的錯誤。

另，王信福律師也認為，確定判決認為當時也在場的地方角頭李慶臨僅提供凶槍，但並未審酌已槍決的槍手陳榮傑是李慶臨的小弟，二人關係密切、李是陳的最後接觸者、李接應陳行凶後脫逃、李慶臨指示丟棄凶槍、李慶臨密切掌握陳行蹤並安排逃亡。李與陳有串證事實、李投案後供述為虛偽的，並與陳等人供述不符。

律師指出，上述理由對確定判決所認定的犯罪事實，產生合理懷疑的蓋然影響，而可以作為再審的新事實、新證據，因此聲請再審並停止執行刑罰。

台南高分院認為，當初送鑑定的手槍為同一支，只是法院送鑑定函及刑事局鑑定書上均誤載為「左輪手槍1支」，不影響證據的同一性，且確定判決已經說明關於測謊、李慶臨等部分不採信的理由，王聲請再審是再爭執確定判決已經調查評價的證據，不具再審新事實或新證據「新規性」及「顯著性」，裁定駁回聲請。王提抗告，最高法院裁定駁回確定。

確定判決指出，王信福曾因殺人未遂與持有手槍被判刑定讞，出監後擔任哥登酒店股東，陳榮傑則是副理，平時是小弟。王信福1990年8月10日凌晨3時許，與陳榮傑等人相約至嘉義市「船長卡拉OK」飲酒作樂，王信福因不滿店東殷勤招待下班的2名警員黃鯤受、吳炳耀而未敬酒，服務人員播放點歌有誤，先後嗆警員「警察有多大，警察有什麼了不起」。

王信福將手槍交給陳榮傑，並以手指指向警員說「結掉這二個」，陳榮傑就以雙手持槍朝2名警員口唇部、胸腹部各射擊一槍致死；王信福未接受審判，逃往大陸，法院1991年2月22日發布通緝，2006年10月10日持假護照及台胞證入境，在桃園機場遭緝獲；陳榮傑則於1992年8月20日執行槍決。

王信福矢口否認犯行，辯稱案發時他雖有在場，但沒有殺人犯意，槍枝不知道是誰的，沒有叫陳榮傑殺警察，他只在現場喝酒，並對小姐放歌錯誤略有微詞而已，沒有和警察或店老闆發生口角衝突，最高法院2011年7月27日依殺人罪判決死刑定讞。

王信福。圖／聯合報系資料照片
王信福。圖／聯合報系資料照片

警察 死刑 證據 死囚 殺警 最高法院

延伸閱讀

巴拿馬最高法院裁定香港長和營運港口合約違憲

「有教化可能」殺害性侵馬國女大生三判死又逆轉 基層警無奈、不滿

性侵殺害馬國女大生三度判死！凶嫌更二審逆轉判無期理由曝光

影／惡保母維持原判...「剴剴戰士」激動落淚 總召：沒判死有人不滿意

相關新聞

結掉這兩個！下令槍殺2警判死15年未槍決 最老死囚王信福想再審被駁回

死囚王信福現年74歲，是目前35名死刑犯中年紀最長者，他被控槍殺2名警察再逃亡大陸十多年後返台，最終判死刑定讞，至今15...

自稱「神醫」拔除體內毒針治病 中市衛生局：涉密醫最重可判5年

網路流傳台中市潭子區某宗教團體場所，有男子持香宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」，可治療眼疾、脊椎疼痛及內臟疾病...

共有土地移轉不實切結遭檢起訴 法院認定「未登載公文書」判無罪

嘉義林姓男子出賣共有土地與林女沒有通知共有人，切結不實內容遞件地政機關完成登記，被檢方依涉犯使公務員登載不實罪提起公訴。...

釋憲爭議 法官：大法官裁定無拘束力

五名大法官違法做出判決後，大法官的憲法判決能否拘束基層法官引發熱議。高雄少年及家事法院法官朱政坤審理一名父親請求確認親子...

家事法未設除斥期間 大法官曾爭執

法官朱政坤審理多起家事案件時，認為有違憲之虞，數度裁定停止訴訟程序，聲請釋憲。朱的聲請至少五度不被受理，但二○二三年四月...

5人憲法法庭 周五又將有新判決

五名大法官本周可能第三度做出判決。根據憲法法庭行事曆，二月六日當天將有確認文本評議，依過去慣例，意即憲法法庭當天會有判決...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。