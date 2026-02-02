北市萬華群聚鬥毆釀1死案 持刀刺人男遭訴殺人罪

快訊

中央社／ 台北2日電

北市萬華昆明街去年10月間發生群聚鬥毆事件，其中李姓男子持水果刀刺向劉姓男子的腹部、胸口，劉男送醫不治。台北地檢署今天依殺人罪起訴李男，並移送北院國民法官法庭審理。

根據起訴書，一名屠姓男子因不滿電子煙彈所引發的謠言，與2名陳姓男子有糾紛，去年10月5日傳訊息要求2人說明。2名陳姓男子於同月6日另有糾紛，各自找包括屠男、李男、劉男等多人在台北市萬華區昆明街聚集。

去年10月6日深夜，雙方在昆明街發生推擠、拉扯，進而持辣椒水、甩棍、保溫瓶、安全帽或徒手互毆。李男在過程中拿出水果刀，刺傷對方一名蘇姓男子腿部後，持刀刺入劉男腹部、胸口。劉男送醫後不治。

北檢今天偵查終結，依殺人等罪起訴李男，並移送台北地方法院國民法官法庭審理。涉案的屠男、蘇男、其中一名陳男及其林姓女友，則被檢方依妨害秩序罪起訴。

