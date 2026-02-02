共有土地移轉不實切結遭檢起訴 法院認定「未登載公文書」判無罪

嘉義林姓男子出賣共有土地與林女沒有通知共有人，切結不實內容遞件地政機關完成登記，被檢方依涉犯使公務員登載不實罪提起公訴。法官認為，切結內容僅供地政機關審核參考，並未實際登載於地籍資料等公文書上，不構成刑法使公務員登載不實罪。林男、林女無罪。可上訴。

檢方起訴指出，林男為嘉義縣番路鄉某地號土地共有人之一，將持分出售予林女。依土地法規定共有人享有優先承買權，林男卻未實際通知其他共有人，仍在切結書中填載「已通知且視為放棄」的不實內容，並由林女持該文件向竹崎地政事務所申辦所有權移轉，涉犯使公務員登載不實罪。

林男表示，當時因債務問題急需資金，才欲出賣其名下位於番路鄉的土地持分予林女。雖然他明知依土地法規定，共有人出賣應有部分時需通知其他共有人，他僅口頭告知部分鄰居與長輩，並未書面通知人在台北的告訴人。隨後，林男在土地登記申請書的備註欄位切結「優先購買權人已放棄優先購買權」，並由林女遞件完成移轉登記。

法院審理，刑法使公務員登載不實罪的成立，前提是公務員必須將不實事項「登載」於職務上所掌的公文書。然而，根據土地登記規則，出賣人簽署的優先購買權切結書，僅是地政機關受理登記與否的審查要件，地政人員並不會將這段切結文字轉載於土地登記簿或謄本上。