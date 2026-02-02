家事法未設除斥期間 大法官曾爭執

法官朱政坤審理多起家事案件時，認為有違憲之虞，數度裁定停止訴訟程序，聲請釋憲。朱的聲請至少五度不被受理，但二○二三年四月廿八日當時十五位大法官中，包括時任審判長許宗力等六名大法官認為這具憲法重要性，應該受理，並出具不同意見書。

林姓男子為了分割遺產，以三名姊妹為被告，其中一名手足已過世，由舒姓養女承受訴訟；林主張妹妹二○一四年收養舒女，但自二○一三年起就患老人痴呆症，不具備完整意思能力，認為收養無效。林也認為司法事務官在認可收養非訟程序中，沒有通知利害關係人表示意見，應該撤銷，以舒女為被告，提起「確認舒女與（已歿）林姓胞妹間之收養關係不存在」之訴。

朱政坤認為家事法第六十七條第一項，對確認之訴未設任何期間，使收養、親子關係永遠處於得爭訟不確定狀態，過度侵害收養人與被受養人已因期間經過而形成、建立關係的家庭權及收養自由。有九名大法官認為家事法就期間未有任何規定，法官即無適用可能，就此而言，條文並非審理案件所應適用法律，朱不得據此規定聲請釋憲。

當時大法官詹森林提出不同意見書，指朱政坤認為法條沒設更細緻除斥期間規定，侵害收養人及被受養人基本權利，且會直接影響裁判結果，應該受理。

詹森林認為，家事法對於確認親子或收養關係存在與否之訴未設除斥期間，立法本意應是要追求身分關係真實性，但這並非受憲法絕對保障，因為身分關係安定性也應一併考量，並舉「鄧元貞重婚案」為例。鄧一九四○年在福建省與元配陳鸞香結婚，大陸淪陷後隨國民政府來台，因反攻無望，一九六○年與吳秀琴結婚；陳鸞香一九八六年到香港，發現丈夫再娶，委託律師在台灣打撤銷鄧元貞在台婚姻效力訴訟。釋字第二四二號解釋權衡婚姻真實性及安定性，讓在台婚姻有效，許多老兵的「後婚」因而解套。

詹指提起收養關係存在或不存在之訴，通常是為了爭產，當收養人與被收養人間已建立親密堅固生活關係，仍可能因財產糾葛，被他人提起否認收養關係之訴推翻，他不禁要問「你的阿堵物，我的養育情，孰輕？孰重？」