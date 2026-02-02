快訊

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

聽新聞
0:00 / 0:00

5人憲法法庭 周五又有新判決

聯合報／ 記者蕭白雪／台北報導

五名大法官本周可能第三度做出判決。根據憲法法庭行事曆，二月六日當天將有確認文本評議，依過去慣例，意即憲法法庭當天會有判決，至於是政治敏感案件或人民聲請的人權案件，憲法法庭尚未公告。

五名大法官自去年十二月十九日首度在人數未達新、舊憲法訴訟法門檻情況下，自行做出國會通過的新憲法訴訟法違憲判決後，今年一月二日第二度針對被告的羈押抗告權問題作出判決，彰顯憲法法庭維持運作。儘管在野黨質疑五名大法官所作的是不合法判決，也有前大法官投書本報，提醒五名大法官不要一錯再錯。但依憲法法庭最新出爐行程，本周五將再有新判決出爐，顯示五名大法官態度未變。

據了解，另三名大法官當初主張針對有特殊急迫性或時限性案件，可採類推適用憲法訴訟法第卅條第五項規定，應取得六人以上大法官同意才能作出判決，至今態度未變，兩派各自堅定，周五判決恐仍是五名大法官自行作出的判決。至於五名大法官先前所作判決是否具急迫性，法界批評與質疑聲浪也不少。

法界人士指出，有人批評三位不同意見的大法官不出席評議卻領薪水，其實是對憲法法庭運作有所誤解。就連五名大法官中，也有人對於部分人士刻意攻擊另三名大法官不以為然。

事實上，去年憲法法庭每周幾乎都有二至三天針對案件進行評議，包括案件是否受理、該如何突破大法官人數不足的問題，多位大法官也都各自提出認為可行方案，但都未能說服六位以上的大法官，對於五名大法官所作判決是否合憲或違憲，內部與外部持續爭論不休。

憲法法庭 大法官

延伸閱讀

賴總統批白版軍購條例付委侵犯行政權 黃國昌酸：憲法要重修

民團：廢憲訴法修法公投連署破13萬 未達二階門檻不提出

陳菊請辭獲准 人事提名卡關 吳怡萱籲：提名應比照中選會模式

美國最高法院對川普開除Fed理事庫克 持懷疑態度

相關新聞

黑狗果園內慘遭割頸宰殺 檢警揪凶查出為1事起殺心

南投一名簡姓男子遭養在果園內的黑狗咬傷，竟持鐮刀將牠割頸宰殺，黑狗主人得知自家黑狗血管遭割斷慘死，報警緝凶，警方查出是簡...

釋憲爭議 法官：大法官裁定無拘束力

五名大法官違法做出判決後，大法官的憲法判決能否拘束基層法官引發熱議。高雄少年及家事法院法官朱政坤審理一名父親請求確認親子...

家事法未設除斥期間 大法官曾爭執

法官朱政坤審理多起家事案件時，認為有違憲之虞，數度裁定停止訴訟程序，聲請釋憲。朱的聲請至少五度不被受理，但二○二三年四月...

5人憲法法庭 周五又有新判決

五名大法官本周可能第三度做出判決。根據憲法法庭行事曆，二月六日當天將有確認文本評議，依過去慣例，意即憲法法庭當天會有判決...

南紡購物中心喬山健康專櫃人員侵占客戶款項78萬餘元 法院判刑10月

王姓男子過去任職於上市公司喬山健康科技股份有限公司位於南紡購物中心的專櫃人員，他在8個月期間，侵占客戶消費款項累計共78...

夫告妻有小王同遊金門還叫「寶貝」 法官認妻因職業屬正常互動判免賠

花蓮縣一名男子正與妻子打離婚官司，也指控妻子外遇小王，同赴金門旅遊，雙方互稱「寶貝」、「老婆」，妻子甚至到酒店上班，據此...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。