快訊

澳網／輸一贏三逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕「全滿貫」紀錄

明天北東感受濕冷「低溫僅13度」 周末另波冷空氣來襲

彰化男賣門號SIM卡賺8千 成詐騙共犯判賠377萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

吳姓貨運司機前年在網路上看到有人徵求行動電話SIM卡，他即到超商申辦電信門 號SIM卡，以8千元將SIM卡賣出，卻被詐騙集團用此門號連絡一名被害人交出7張金融卡，被詐團領走377萬多元，被害人向吳男求償，彰化地方法院不僅將吳男判刑3月，還需賠償377萬元。

判決書指出，21歲吳男2024年在網路上看到有人徵求行動電話SIM卡，便與對方聯繫，並到超商辦電信門號行動電話SIM卡，和對方約在台中市以8 千元把SIM卡賣給對方。

詐騙集團即以吳男的SIM卡打電話給被害人，表示被害人金流有問題需監管帳戶，要被害人交出所有金融卡監管，被害人即於2024年12月間在新北市某超商將7張金融卡交給詐團，並告知密碼，被害人甚至將名下股票變現匯入金融帳戶「受監管」，共有377萬多元被詐團提領一空。

吳男落網後卻辯稱，對方說是從事房仲業，需要行動電話SIM卡打電話給客戶，他也是受騙。

但法官認為，吳男雖未實際參與詐欺被害人過程，但輕率提供名下行動電話門號SIM卡，導致該門號遭他人作為詐欺工具，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟困難，詐團利用人頭門號做為犯罪工具，已經媒體廣為報導，對於交付SIM卡予他人後，可能成為詐團犯罪工具，自難推諉為不知。

因此法官依幫助犯詐欺取財罪，將吳男判刑3月，得易科罰金，對於被害人向吳男求償，也判需賠377萬元。

吳姓男子以8千元賣出自己名下SIM卡，卻被詐團拿去當詐騙工具，彰化地方法院不僅將吳男判刑3月，還需賠償被害人377萬元。記者林宛諭／攝影
吳姓男子以8千元賣出自己名下SIM卡，卻被詐團拿去當詐騙工具，彰化地方法院不僅將吳男判刑3月，還需賠償被害人377萬元。記者林宛諭／攝影

被害人 SIM 詐團

延伸閱讀

彰化議長開箱豪宅 球星還在挑高室內籃球場練球

漢堡店工讀生炊煮不慎釀災 二審逆轉判賠24萬元

彰化員林代理市長名字的前面加「馬上」 立刻成爆款春聯

詐團利用「貓池」收發簡訊 台中男海撈480萬

相關新聞

黑狗果園內慘遭割頸宰殺 檢警揪凶查出為1事起殺心

南投一名簡姓男子遭養在果園內的黑狗咬傷，竟持鐮刀將牠割頸宰殺，黑狗主人得知自家黑狗血管遭割斷慘死，報警緝凶，警方查出是簡...

彰化男賣門號SIM卡賺8 千 成詐騙共犯判賠377萬

吳姓貨運司機前年在網路上看到有人徵求行動電話SIM卡，他即到超商申辦電信門 號SIM卡，以8千元將SIM卡賣出，卻被詐騙...

南紡購物中心喬山健康專櫃人員侵占客戶款項78萬餘元 法院判刑10月

王姓男子過去任職於上市公司喬山健康科技股份有限公司位於南紡購物中心的專櫃人員，他在8個月期間，侵占客戶消費款項累計共78...

夫告妻有小王同遊金門還叫「寶貝」 法官認妻因職業屬正常互動判免賠

花蓮縣一名男子正與妻子打離婚官司，也指控妻子外遇小王，同赴金門旅遊，雙方互稱「寶貝」、「老婆」，妻子甚至到酒店上班，據此...

24萬粉網紅遭罵「畜生」怒告網友 他喊冤「是罵欠債友人」獲判無罪

陳姓網紅在臉書經營24萬名粉絲的「Allen哥的正能量」專頁，朱姓男子前年6月分享陳姓網紅貼文，卻稱「打著神明的名號做著...

國小女護理師請假長達一年 再以遭校長職場霸凌為由請公傷假

台南市一所國小張姓女護理師長期請病假、事假、休假、延長病假長達一年，依規定必須留職停薪，她以遭受前校長等人員違法不當行為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。