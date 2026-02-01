黑狗果園內慘遭割頸宰殺 檢警揪凶查出為1事起殺心

南投一名簡姓男子遭養在果園內的黑狗咬傷，竟持鐮刀將牠割頸宰殺，黑狗主人得知自家黑狗血管遭割斷慘死，報警緝凶，警方查出是簡男痛下殺手，檢方依違反動保法的宰殺動物罪嫌提起公訴，法院判簡男拘役50日，併科罰金20萬元。

判決書指出，去年4月，簡男在中寮鄉一處後山果園遭黑狗咬傷手指，他憤而持鐮刀攻擊黑狗，先以鐮刀刀柄敲昏黑狗，之後更痛下殺手，竟朝黑狗的頸部腹側延伸至頸部右側切割，黑狗頸部腹側、肌肉與頸部右側血管遭切斷，傷重死亡。

果園主人聽到朋友養在其果園中的黑狗發出慘叫聲，直覺有異，急忙電洽李姓飼主，李男到場時，只見自家黑狗遭割頸宰殺，倒臥在血泊中，死狀悽慘，但凶手已不見人影，又生氣又傷心的報警緝凶，警方後續追查出是簡男兇殘殺狗。

由於，簡男殺害他人犬隻，不僅違反「動物保護法」規定不得任意宰殺動物，也觸犯「刑法」毀損他人物品等罪嫌。檢方以其一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之宰殺動物罪嫌處斷，對簡男提起公訴。

而簡男向檢警及法官坦承犯行，稱他是遭狗咬傷才憤而動手；黑狗主人認為簡男行為凶殘，希望簡男獲得應有的教訓，請法院依法處理，檢察官也請求從重量刑。