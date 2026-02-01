快訊

民眾黨不分區換血！中選會公告李貞秀等6人遞補當選立委

柬埔寨掃蕩詐騙園區抓逾2000人…5台灣人被逮 刑事局查證身分

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

黑狗果園內慘遭割頸宰殺 檢警揪凶查出為1事起殺心

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名簡姓男子遭養在果園內的黑狗咬傷，竟持鐮刀將牠割頸宰殺，黑狗主人得知自家黑狗血管遭割斷慘死，報警緝凶，警方查出是簡男痛下殺手，檢方依違反動保法的宰殺動物罪嫌提起公訴，法院判簡男拘役50日，併科罰金20萬元。

判決書指出，去年4月，簡男在中寮鄉一處後山果園遭黑狗咬傷手指，他憤而持鐮刀攻擊黑狗，先以鐮刀刀柄敲昏黑狗，之後更痛下殺手，竟朝黑狗的頸部腹側延伸至頸部右側切割，黑狗頸部腹側、肌肉與頸部右側血管遭切斷，傷重死亡。

果園主人聽到朋友養在其果園中的黑狗發出慘叫聲，直覺有異，急忙電洽李姓飼主，李男到場時，只見自家黑狗遭割頸宰殺，倒臥在血泊中，死狀悽慘，但凶手已不見人影，又生氣又傷心的報警緝凶，警方後續追查出是簡男兇殘殺狗。

由於，簡男殺害他人犬隻，不僅違反「動物保護法」規定不得任意宰殺動物，也觸犯「刑法」毀損他人物品等罪嫌。檢方以其一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之宰殺動物罪嫌處斷，對簡男提起公訴。

而簡男向檢警及法官坦承犯行，稱他是遭狗咬傷才憤而動手；黑狗主人認為簡男行為凶殘，希望簡男獲得應有的教訓，請法院依法處理，檢察官也請求從重量刑。

南投地院法官審酌，簡男無前科、國中畢業、務農，以及他犯後未能與黑狗主人取得和解，最後依違反動保法第25條第1款宰殺動物罪判處拘役50日，併科罰金20萬元，拘役如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。

黑狗示意圖，非當事黑狗。本報資料照
黑狗示意圖，非當事黑狗。本報資料照

動物 動保法 法官

延伸閱讀

有大用！嘉義縣首創浪浪就業服務站 浪犬成功擊退果園猴害

影／「騎樓宰殺幼犬」警一查竟是果子貍 男涉違反野生動物保育法

台中大雅砍婦人凶嫌找到了！他跑上國道被車撞倒 送醫急救

台中大雅6旬婦遭砍 傷勢曝光：頸部等8處中刀插管搶救中

相關新聞

黑狗果園內慘遭割頸宰殺 檢警揪凶查出為1事起殺心

南投一名簡姓男子遭養在果園內的黑狗咬傷，竟持鐮刀將牠割頸宰殺，黑狗主人得知自家黑狗血管遭割斷慘死，報警緝凶，警方查出是簡...

南紡購物中心喬山健康專櫃人員侵占客戶款項78萬餘元 法院判刑10月

王姓男子過去任職於上市公司喬山健康科技股份有限公司位於南紡購物中心的專櫃人員，他在8個月期間，侵占客戶消費款項累計共78...

夫告妻有小王同遊金門還叫「寶貝」 法官認妻因職業屬正常互動判免賠

花蓮縣一名男子正與妻子打離婚官司，也指控妻子外遇小王，同赴金門旅遊，雙方互稱「寶貝」、「老婆」，妻子甚至到酒店上班，據此...

24萬粉網紅遭罵「畜生」怒告網友 他喊冤「是罵欠債友人」獲判無罪

陳姓網紅在臉書經營24萬名粉絲的「Allen哥的正能量」專頁，朱姓男子前年6月分享陳姓網紅貼文，卻稱「打著神明的名號做著...

國小女護理師請假長達一年 再以遭校長職場霸凌為由請公傷假

台南市一所國小張姓女護理師長期請病假、事假、休假、延長病假長達一年，依規定必須留職停薪，她以遭受前校長等人員違法不當行為...

漢堡店工讀生炊煮不慎釀災 二審逆轉判賠24萬元

嘉義縣民雄鄉一家漢堡店於2024年4月發生火災，老闆指控工讀生因烹煮不慎導致店鋪全毀，索賠30萬餘元。一審判工讀生免賠，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。