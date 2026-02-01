夫告妻有小王同遊金門還叫「寶貝」 法官認妻因職業屬正常互動判免賠

花蓮縣一名男子正與妻子打離婚官司，也指控妻子外遇小王，同赴金門旅遊，雙方互稱「寶貝」、「老婆」，妻子甚至到酒店上班，據此以侵害配偶權為由，向妻子、小王求償60萬元，但法官審酌，人妻不否人曾於八大行業任職，工作期間與客人有曖昧行為難免，無證據認定人妻有與客人發生性行為，人夫提供的事證不足，判二人免賠。

花蓮縣一名男子去年間向台中地院提出侵權損害賠償告訴，主張他與妻子結婚一年多，經營攤商，但妻子與另名男子有染，甚至還搬到台中從事酒店工作，還與男子互稱「寶貝」、「老婆」，同遊金門，已逾越一般正常朋友往來分際，除了與妻子打離婚訴訟外，也以侵害配偶權，向妻子與小王求償60萬元。

台中地院審理時，人妻雖不否認在八大行業任職，但強調是因丈夫嗜賭，她獨力負擔卻遭丈夫言語暴力，因不堪虐待才會逃到台中，從事酒店工作，尋求溫飽，而男子即是在從事酒店工作時認識，而為尋求工作機會，才會在男子介紹下，同赴金門，雙方沒有逾越朋友之間行為。

法官認為，人夫提供的對話紀錄，無法證明人妻有與綽號「阿雄」的男子發生性關係，另外人妻也不否認在婚姻期間，曾在八大行業工作，但依照一般通念，八大行業泛指與情色、性產業、性工作有關的營業場所，任職的小姐為獲客人點檯青睞，進而消費以賺取收入。

任職小姐因工作需求，不免與客人保持曖昧及聯繫，或有較親密的舉措，但不是所有從事八大行業者，都會與客人進一步發生親密行為，不能單以人妻有在八大行業任職，即認定人妻有與男子發生性行為，因此認定人夫的請求無理由，判人妻與男子免賠。