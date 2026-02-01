24萬粉網紅遭罵「畜生」怒告網友 他喊冤「是罵欠債友人」獲判無罪

陳姓網紅在臉書經營24萬名粉絲的「Allen哥的正能量」專頁，朱姓男子前年6月分享陳姓網紅貼文，卻稱「打著神明的名號做著畜生的事情真是可恥」，陳國哲認為朱男在罵他提告，朱男喊冤，稱他是認同陳的貼文，發文是針對車行合夥人，跟陳無關，法官檢視朱男貼文及證據，採信他說法，判朱男無罪。

判決指出，前年6月29日下午4時許，朱男透過臉書帳號分享「Allen哥的正能量」的貼文，但貼文內卻寫著「長的人模人樣 打著神明的名號 做著畜生的事情 真是可恥」，後來又有網友在朱男發文下方留言，「你是在說開這部賓士傢伙，是人面獸心嗎？（笑臉）」。

經營「Allen哥的正能量」粉絲頁的陳姓網紅看到朱男貼文，質疑朱男跟留言的陳姓網友是在說他，已明顯貶損他的人格評價跟社會評價，氣得報警提告，朱男也被檢方依妨害名譽罪嫌起訴。

橋頭地院審理時朱男喊冤，稱他是認同「Allen哥的正能量」文章才會分享貼文，但貼文的內容是針對跟他借錢開車行的友人，對方借錢開車行要做不做，還用女友名義借錢害女方背債，他看不過才回分享貼文批評對方，跟「Allen哥的正能量」無關。

法官檢視朱男其他發文，發現朱確實常常分享粉專貼文、心情語錄等，且貼文確實數次針對欠錢的友人，與朱男所稱狀況相符；至於下方留言的陳姓網友，考量「Allen哥的正能量」觸及率多達600多萬人次，網友轉發或分享該貼文後，其他素不相識之網友加以回應，實屬常見。