國小女護理師請假長達一年 再以遭校長職場霸凌為由請公傷假

台南市一所國小張姓女護理師長期請病假、事假、休假、延長病假長達一年，依規定必須留職停薪，她以遭受前校長等人員違法不當行為導致身心受創為由，申請以公（傷）假申請留職停薪未獲准，申訴均遭駁回，提行政訴訟並以診斷證明書為憑；法院駁回告訴。可上訴。

判決書指出，在台南市一所國小擔任護理師的張姓女子，自2022年5月4日起請病假，一直到隔年4月12日止，已休畢病假、事假與休假，又接續自同年4月13日起續請延長病假，導致所請病假於2年內合併計算將滿1年，依公務人員請假規則應予留職停薪。

張女在2023年3月底向校方主張因執行職務致傷病，必須休養療治，請求以公（傷）假申請留職停薪未獲准，不服申訴遭駁回，經再申訴又遭公務人員保障暨培訓委員會駁回；張女仍不服，向高雄高等行政法院提起行政訴訟，張女另於同年7月申請留職停薪獲准。

張女主張，自2016年間到職後，遭校方人員諸多違法不當行為侵害，致患創傷後壓力症；首先是前陳姓校長間強迫她從事非本職雜務與職場霸凌，如每日第2節下課時間到辦公室從事泡茶及切水果等，她曾經以處理傷病學生為由婉拒，竟遭校長咆哮並懲處。

2018年7月校舍搬遷期間，前校長拒絕她進入設備較佳的組合屋辦公，對她貶抑孤立差別待遇，主管又片面指責她情緒管理不佳、態度不好，卻無具體事證；校長及其他教職員上班泡茶、團購，均未受罰，僅她因代收團購及為檢測學生症狀而提供微量含糖奶茶即遭懲處，針對性差別待遇。

張女指出，她曾被指控嘲笑學生，經調查認定「校園霸凌不成立」且無此事實，前校長、前吳姓主任等人卻持續散布不實謠言，致家長誤解加深重複投訴，嚴重損害她的名譽，讓她承受極大精神壓力而罹病；她因校方人員違法不當行為身心受創，傷病與執行職務間具因果關係，符合給予公假要件。

校方答辯，張女罹患焦慮及創傷後壓力症候群病因，源於她2020年10月遭家長投訴有霸凌學生行為，她遭調查及其衍生行政違失所致；相關行政違失包含言行失檢、上班時間從事非公務行為、公務怠惰申誡及霸凌學生，罹病並非因「執行護理師職務」所致。

合議庭調查，張女主張上班時間遭受不法侵害，提出職場霸凌申訴調查，經台南市教育局職場霸凌申訴調查小組作成調查報告書，認定不構成；報告內已對張女及其所指人員進行訪談，並召開多次會議審議，尚無不可信情況，至多僅能認為張女與前校長關係不睦。