漢堡店工讀生炊煮不慎釀災 二審逆轉判賠24萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉一家漢堡店於2024年4月發生火災老闆指控工讀生因烹煮不慎導致店鋪全毀，索賠30萬餘元。一審判工讀生免賠，老闆不服上訴，嘉義地院二審認為，工讀生在使用瓦斯爐時未盡注意義務，導致火勢擴大，改判須賠償老闆24萬元。

判決書指出，工讀生於2024年4月1日晚間獨自於店內使用瓦斯爐煎鍋烹煮，卻因炊煮不慎引發火災，導致店內器材、食材及裝潢毀損。老闆主張，現場有熟客可求助，工讀生卻未第一時間反應，直到火勢失控才大喊，扣除折舊後請求賠償物品損害及營業損失共30萬2950元。

工讀生辯稱，火災是因為瓦斯爐周邊堆積油垢，火苗沿油垢蔓延所致，且老闆未設置滅火器。雖然另名工讀生作證，證述平底鍋確實常因油垢起火，但法官認為，若能隨時注意火勢並及時處理，本可避免災難；消防局鑑定也顯示起火原因為「炊煮不慎」，認定工讀生具有過失。

法院審酌店內受損照片、營運狀況及大學商圈特性，酌定物品損害為19萬元、營業損失為5萬元，合計判處工讀生應賠償老闆24萬元，全案定讞。

嘉義漢堡店炊煮不慎釀火災，工讀生二審判賠24萬元。圖／本報資料照片
老闆 火災 嘉義

