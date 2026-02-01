入住旅館廁所內拍到蟑螂 他稱身心受創致脫髮求償6萬法官不准

陳姓男子入住台南市一間汽車旅館後，以在房間上廁所有蟑螂爬上身體為由，向旅館提告求償6萬元；陳主張自己從此晚上做惡夢、無法入睡，嚴重影響生活，更因此患有PTSD、睡眠障礙與脫髮，旅館否認，表示陳當天並未有異狀，台南地院台南簡易庭駁回告訴。可上訴。

陳姓男子主張，去年6月14日晚間8時許，他前往台南市安平區一間汽車旅館消費休息，在房間內上廁所時遭1隻蟑螂爬上屁股而受到驚嚇，身心因此遭到重創，患有PTSD、睡眠障礙與脫髮，請求旅館曾姓女負責人賠償精神慰撫金6萬元。

曾女指出，陳姓男子當天進房後20分鐘確實有向櫃台反應廁所有蟑螂，櫃台有表示歉意，但陳因在休息，沒有要求立刻處理，工作人員沒有進房檢查；陳後來還有2個朋友進房，3人在房內共待了3小時40分鐘直到消費時間結束，並沒有陳所說蟑螂對其身心造成重大傷害情形。

法院勘驗陳姓男子提出的房間廁所內現場照片，確實有拍到蟑螂，曾女也不否認照片是旅館內的房間模樣，採信陳在旅館休息時確實在房內廁所遇到蟑螂；不過，陳稱因此無法入睡，晚上做惡夢，嚴重影響生活，患有PTSD、睡眠障礙與脫髮，則並未提出證據可證明屬實。

法院認為，陳提出神經內科診所去年11月19日開立的診斷證明書，該證明書僅記載陳因「焦慮合併睡眠障礙」至診所就診，醫師囑言「宜避免壓力並藥物治療」，尚無法證明陳因受到蟑螂驚嚇而患有「焦慮合併睡眠障礙」或PTSD與脫髮等事實。