屏東男子為賺獎金誣指議員賄選 遭判刑10月緩刑3年 需支付10萬
屏東縣九如鄉李姓男子的母親過世，村長得知後先將尚未撥款的補助款3000元補貼給李男，未料李男竟為賺高額的檢舉賄選獎金，向員警誣指3000元是縣議員候選人王景山買票的錢。李男事後自首誣告，王景山涉賄選案法院判無罪確定。屏東地院判近日審結，李男犯誣告罪，處有期徒刑10月、緩刑3年，向公庫支付10萬元，可上訴。
全案發生在2022年11月中旬，李姓男子的母親過世，九如鄉的三塊村長得知後，先自掏腰包將還沒撥款的補助款3000元，跟李男約在九如鄉九里路與三多路口前檳榔攤，將3000元給李男。
判決指出，李男竟為賺檢舉獎金，同年月18日向里港警分局報案，竟稱村長給他的3000元是議員候選人王景山給他的，要他與他兒子、父親都投票給議員候選人王景山，做出虛偽陳述，影響國家審判權正確的行使。檢警偵辦後，李男在2023年1月6日向地檢署自首誣告犯行。王景山涉賄選案，法院判決無罪確定在案。
判決指出，李男明知道誣指公務員收受賄賂是很嚴重的事情，僅為取得賄選檢舉獎金，誣告被害人觸犯公務人員選舉罷免法，造成國家公權利機關偵查資源浪費，還讓議員王景山無端受刑事偵查有刑事處罰危險，所為實在不宜。
判決指出，考量李男坦承犯行，也與被害人王景山達成調解並賠償3萬元，獲得原諒。法官考量，李男經過這次偵審程序，應之所警惕，當無再犯之餘，因此判李男犯案誣告罪處有期徒刑10月，緩刑3年，導正其行為及遵守法治觀念，記取教訓，給予緩刑期間交付保護管束，判決確定起1年內，向公庫支付10萬元，並到檢方指定到政府機關、機構、行政法人、社區或其他符合公益目的的機構或團體，提供40小時義務勞務。可上訴。
檢舉賄選獎金金額，查獲縣議員候選人賄選有200萬、一定親屬或競選辦事處負責人賄選有100萬元，查獲其他人替候選人賄選者則50萬元獎金；查獲預備賄選者，檢舉獎金減半、數人共同檢舉者，獎金平分。鄉鎮市長、代表、代表會正、副主席與村里長部分，檢舉賄選獎金均為50萬元。
