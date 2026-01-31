快訊

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

她獲最高票！國民黨中常委選舉出爐 韓國瑜、鄭麗文人馬也入列

台中3歲、8歲兩男童雙亡…母涉餵藥遭當庭逮捕 檢依殺人罪嫌聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

台中3歲、8歲兩男童雙亡 母涉餵藥...遭當庭逮捕殺人罪嫌聲押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中今凌晨驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩涉嫌對8歲、3歲兩名兒子餵不明藥物，釀2童口吐白沫身亡，陳有輕生念頭被戒護送醫，但她情緒激動、拒配合，也答非所問、聲稱不知道、忘記了等語，檢方今晚間複訊後，依殺人罪嫌將陳向法院聲請羈押禁見。

台中地檢署表示，檢察官認定陳女涉犯殺人罪嫌疑重大，為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認有逃亡及勾串證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，有羈押之必要，訊後當庭逮捕並向台灣臺中地方法院聲請羈押禁見。

警方31日凌晨1點31分獲報，西區向上路一棟大樓有2名幼童失去生命跡象，警消到場發現8歲、3歲2名男童均已失去呼吸心跳，送醫仍不治。

經查，陳女因情緒低落，深夜曾致電向好友訴苦透露輕生、想帶孩子一起走念頭，對勸了她1個多小時仍不放心，除報警也趕到現場查看，一開門卻驚見2名男童雙雙倒臥床上，口吐白沫、嘴唇發紫已沒了氣息，警方獲報抵達時，陳情緒相當激動被戒護送醫。

據了解，陳女昨出院赴派出所時，她仍情緒不穩定未說明動機、是否對孩子下藥等行為，並以答非所問，或稱忘記了、不知道等；另警方鑑識人員在場未發現打鬥痕跡，初步已完成採證。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市今凌晨傳出陳姓女子涉嫌餵食2幼子不明藥物，釀2童身亡，檢方相驗時，陳女家屬、男友都到場。記者曾健祐／攝影
台中市今凌晨傳出陳姓女子涉嫌餵食2幼子不明藥物，釀2童身亡，檢方相驗時，陳女家屬、男友都到場。記者曾健祐／攝影

殺人 情緒低落

延伸閱讀

絕對能源集團另涉吸金逾50億 邱姓主嫌遭羈押禁見

台中驚傳人倫悲劇！2童疑遭3旬母餵藥亡 8歲長子放寒假回媽媽家遇死劫

餵藥害死2子…台中3歲、8歲童雙亡相驗 生母前夫、男友現身殯儀館

台中2男童雙亡憾事 生母涉餵藥卻稱「忘記了」…動機釐清中

相關新聞

台中3歲、8歲兩男童雙亡 母涉餵藥...遭當庭逮捕殺人罪嫌聲押

台中今凌晨驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩涉嫌對8歲、3歲兩名兒子餵不明藥物，釀2童口吐白沫身亡，陳有輕生念頭被戒護...

絕對能源集團另涉吸金逾50億 邱姓主嫌遭羈押禁見

台北地檢署偵辦絕對能源吸金案，去年12月間起訴邱姓主嫌等17人。檢方查出邱男另涉違法吸金逾50億元，30日指揮拘提邱男等...

相隔13小時以上…男自認酒精早已消退開車 事故報警酒測竟超標

吳姓男子去年2月底開車上路，因事故主動報警，經酒測超標當場遭舉發，台南市府交通局裁罰3萬、吊扣駕照24個月，同姓車主吊扣...

北投婦過馬路被撞死 駕駛遭判1年10月、緩刑5年

台北市北投區2025年7月發生一起死亡車禍，75歲鄭姓老婦行經行人穿越道，遭左轉的小貨車撞擊送醫不治，肇事駕駛林姓男子被...

無照駕駛加重處罰上路首日！台南女騎士吞罰單 最高處3萬6千

立法院日前三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，針對無照駕駛行為大幅加重處罰，機車無照駕駛最高可處3萬6千元，而今...

獨／士林地院副法警長戒護狂踩少年腳掌 嗆要瘋就來瘋…降級改敘

士林地方法院廖姓副法警長涉在2023年戒護過程中，對未滿15歲少年在情緒激動、自傷過程時多次踩踏，少年大聲喊痛，廖男不停...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。