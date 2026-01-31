相隔13小時以上…男自認酒精早已消退開車 事故報警酒測竟超標

吳姓男子去年2月底開車上路，因事故主動報警，經酒測超標當場遭舉發，台南市府交通局裁罰3萬、吊扣駕照24個月，同姓車主吊扣汽車牌照24個月，駕駛喊冤距隔天駕車已相隔13小時以上，很難想像竟還有酒精殘留，否則也不會主動報警。法官撤銷車主處分，駕駛部分則駁回。

吳男2人委託律師提起行政訴訟，駕駛主張，去年2月26日前一日喝酒結束，距翌日駕車，已相隔13小時以上，實難想像在13小時後竟還有酒精殘留，否則也不會主動要求員工報警到場處理，並在施行酒測前，他未曾提出漱口或其他消減酒精濃度的要求。

他及律師主張，駕駛在主觀上並無前一晚所飲酒精尚未退的認知，又其酒測值為每公升0.17毫克，顯屬極輕微的違章行為，吊扣駕駛執照部分，顯違反比例原則。

同時，依最高行政法院判決意，以無酒駕行為的車主為處罰對象，裁處吊扣該車輛號牌24個月，確有違誤。

交通局指出，依警方舉發違反道路交通管理事件通知單及採證光碟，足以認定駕駛違規事實。駕駛雖主張他於前一日喝酒結束，距翌日駕車，已相隔13小時以上，經檢視證據後，認駕駛確有酒後駕駛違規事實，依法論處，並無任何違誤之處。

高雄高等行政法院地方庭指出，雖駕駛主張他無前一晚所飲酒精尚未消退的認知，但依一般人經驗法則，酒精代謝速度因酒類、個人體質而不同，實際代謝時間也因實際飲酒總量而有差異。他既自承於駕車前一日曾飲用酒類，縱如其所述相隔一段時間才駕車，仍應注意自己可能因酒精代謝速度因素影響，致其酒精濃度於駕車時有逾越交通法規標準可能，不得因個人主觀臆測已符合酒精檢測標準而得主張免責。

同時，依最高行政法院統一法律見解，主管機關對汽機車所有人吊扣其車輛牌照時，汽機車所有人與駕駛人為同一人時才適用吊扣該汽機車牌照處罰，因此，對車主吊扣汽車牌照24個月，核有違誤，應予撤銷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康