快訊

申請人潮擠爆！西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

25年來首例漢他病毒確診亡 疾管署曝好發春季、大掃除應注意這幾點

台中人倫悲劇…生母餵藥害死2子稱「忘記了」 前夫、男友現身殯儀館

聽新聞
0:00 / 0:00

相隔13小時以上…男自認酒精早已消退開車 事故報警酒測竟超標

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

吳姓男子去年2月底開車上路，因事故主動報警，經酒測超標當場遭舉發，台南市府交通局裁罰3萬、吊扣駕照24個月，同姓車主吊扣汽車牌照24個月，駕駛喊冤距隔天駕車已相隔13小時以上，很難想像竟還有酒精殘留，否則也不會主動報警。法官撤銷車主處分，駕駛部分則駁回。

吳男2人委託律師提起行政訴訟，駕駛主張，去年2月26日前一日喝酒結束，距翌日駕車，已相隔13小時以上，實難想像在13小時後竟還有酒精殘留，否則也不會主動要求員工報警到場處理，並在施行酒測前，他未曾提出漱口或其他消減酒精濃度的要求。

他及律師主張，駕駛在主觀上並無前一晚所飲酒精尚未退的認知，又其酒測值為每公升0.17毫克，顯屬極輕微的違章行為，吊扣駕駛執照部分，顯違反比例原則。

同時，依最高行政法院判決意，以無酒駕行為的車主為處罰對象，裁處吊扣該車輛號牌24個月，確有違誤。

交通局指出，依警方舉發違反道路交通管理事件通知單及採證光碟，足以認定駕駛違規事實。駕駛雖主張他於前一日喝酒結束，距翌日駕車，已相隔13小時以上，經檢視證據後，認駕駛確有酒後駕駛違規事實，依法論處，並無任何違誤之處。

高雄高等行政法院地方庭指出，雖駕駛主張他無前一晚所飲酒精尚未消退的認知，但依一般人經驗法則，酒精代謝速度因酒類、個人體質而不同，實際代謝時間也因實際飲酒總量而有差異。他既自承於駕車前一日曾飲用酒類，縱如其所述相隔一段時間才駕車，仍應注意自己可能因酒精代謝速度因素影響，致其酒精濃度於駕車時有逾越交通法規標準可能，不得因個人主觀臆測已符合酒精檢測標準而得主張免責。

同時，依最高行政法院統一法律見解，主管機關對汽機車所有人吊扣其車輛牌照時，汽機車所有人與駕駛人為同一人時才適用吊扣該汽機車牌照處罰，因此，對車主吊扣汽車牌照24個月，核有違誤，應予撤銷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吳姓男子去年2月底開車上路，因事故主動報警，經酒測超標當場遭舉發，台南交通局裁罰3萬、吊扣駕照24個月，車主則吊扣汽車牌照24個月，不服提行政訴訟，法官僅撤銷車主處分。圖／本報資料照
吳姓男子去年2月底開車上路，因事故主動報警，經酒測超標當場遭舉發，台南交通局裁罰3萬、吊扣駕照24個月，車主則吊扣汽車牌照24個月，不服提行政訴訟，法官僅撤銷車主處分。圖／本報資料照

酒精 酒測 酒駕 駕照

延伸閱讀

喝咖啡黃金時間未必是一大早？專科醫推「午睡前飲用」效果超好

檳榔攤買不到！網推「保力達羊肉爐」爆紅 衛生局示警：違法販售罰200萬

喝酒不再愉悅！陸醫院實施「戒酒晶片」手術 助患者對抗酒精成癮

檢警今解剖！替代役男遭丟包台64慘被輾斃 死者家屬質疑可能被拖下車

相關新聞

獨／士林地院副法警長戒護狂踩少年腳掌 嗆要瘋就來瘋…降級改敘

士林地方法院廖姓副法警長涉在2023年戒護過程中，對未滿15歲少年在情緒激動、自傷過程時多次踩踏，少年大聲喊痛，廖男不停...

相隔13小時以上…男自認酒精早已消退開車 事故報警酒測竟超標

吳姓男子去年2月底開車上路，因事故主動報警，經酒測超標當場遭舉發，台南市府交通局裁罰3萬、吊扣駕照24個月，同姓車主吊扣...

北投婦過馬路被撞死 駕駛遭判1年10月、緩刑5年

台北市北投區2025年7月發生一起死亡車禍，75歲鄭姓老婦行經行人穿越道，遭左轉的小貨車撞擊送醫不治，肇事駕駛林姓男子被...

無照駕駛加重處罰上路首日！台南女騎士吞罰單 最高處3萬6千

立法院日前三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，針對無照駕駛行為大幅加重處罰，機車無照駕駛最高可處3萬6千元，而今...

男子見友喝酒咳血送醫不願上束帶 急診室飆罵醫護遭訴

新北市林姓男子去年見友人喝酒後咳血送忙叫救護車送醫急診，在急診室內見林姓友人被醫護人員要以束帶固定在輪椅上，竟當場飆罵並...

台中傳母餵藥殺2子 新北6年前也爆母勒死一對子女判無期

台中市今天凌晨驚傳出母餵藥殺2子命案，新北市6年前也曾驚爆單親媽媽不堪生活壓力，在汽車旅館勒死一對子女，新北地院一審依成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。