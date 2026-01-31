無照駕駛加重處罰上路首日！台南女騎士吞罰單 最高處3萬6千

立法院日前三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，針對無照駕駛行為大幅加重處罰，機車無照駕駛最高可處3萬6千元，而今天是修法上路的第一天，台南有名女騎士駕照遭註銷，上午11時許又騎車上路，經中西區成功路段時被查獲，警方開出第一張罰單。

台南市交通警察大隊指出，舊法（21條）：汽車駕駛人有下列情形之一者（無照駕駛），處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，而此次修法明確針對無照駕駛行為提高罰鍰額度，新法：機車駕駛人處新台幣1萬8千元以上3萬6千元以下罰鍰；汽車駕駛人處新台幣3萬6千元以上6萬元以下罰鍰。

交大表示，機車無照駕駛最高可處新台幣3萬6千元，汽車最高可處6萬元，並延長累犯計算期間，對於重複違規者採取更嚴格的處分；同時，無照駕駛車輛得當場移置保管並扣繳牌照，藉此有效遏止僥倖上路的危險行為。

交大也指出，據分析顯示，每逢歲末年初及舊曆春節假期為酒駕事故高峰期，自去年11月起實施取締酒後駕車大執法專案勤務，酒駕事故件數已較同期下降13%。警方為維護春節期間市民朋友團聚出遊交通安全，2月將延續取締酒駕大執法，持續加強取締酒駕違規行為。

同時，交大強調，酒駕不僅危害自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡，任何酒後駕車行為，警方均將依法嚴正取締，絕不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康