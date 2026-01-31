快訊

無照駕駛加重處罰上路首日！台南女騎士吞罰單 最高處3萬6千

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

立法院日前三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，針對無照駕駛行為大幅加重處罰，機車無照駕駛最高可處3萬6千元，而今天是修法上路的第一天，台南有名女騎士駕照遭註銷，上午11時許又騎車上路，經中西區成功路段時被查獲，警方開出第一張罰單

台南市交通警察大隊指出，舊法（21條）：汽車駕駛人有下列情形之一者（無照駕駛），處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，而此次修法明確針對無照駕駛行為提高罰鍰額度，新法：機車駕駛人處新台幣1萬8千元以上3萬6千元以下罰鍰；汽車駕駛人處新台幣3萬6千元以上6萬元以下罰鍰。

交大表示，機車無照駕駛最高可處新台幣3萬6千元，汽車最高可處6萬元，並延長累犯計算期間，對於重複違規者採取更嚴格的處分；同時，無照駕駛車輛得當場移置保管並扣繳牌照，藉此有效遏止僥倖上路的危險行為。

交大也指出，據分析顯示，每逢歲末年初及舊曆春節假期為酒駕事故高峰期，自去年11月起實施取締酒後駕車大執法專案勤務，酒駕事故件數已較同期下降13%。警方為維護春節期間市民朋友團聚出遊交通安全，2月將延續取締酒駕大執法，持續加強取締酒駕違規行為。

同時，交大強調，酒駕不僅危害自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡，任何酒後駕車行為，警方均將依法嚴正取締，絕不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交大指出，為維護春節期間市民朋友團聚出遊交通安全，2月將延續取締酒駕大執法，持續加強取締酒駕違規行為。圖／讀者提供
交大指出，為維護春節期間市民朋友團聚出遊交通安全，2月將延續取締酒駕大執法，持續加強取締酒駕違規行為。圖／讀者提供

無照駕駛 酒駕 台幣 大執法 罰單 駕照

相關新聞

獨／士林地院副法警長戒護狂踩少年腳掌 嗆要瘋就來瘋…降級改敘

士林地方法院廖姓副法警長涉在2023年戒護過程中，對未滿15歲少年在情緒激動、自傷過程時多次踩踏，少年大聲喊痛，廖男不停...

相隔13小時以上… 男自認酒精早已消退開車 事故報警酒測竟超標

吳姓男子去年2月底開車上路，因事故主動報警，經酒測超標當場遭舉發，台南市府交通局裁罰3萬、吊扣駕照24個月，同姓車主吊扣...

北投婦過馬路被撞死 駕駛遭判1年10月、緩刑5年

台北市北投區2025年7月發生一起死亡車禍，75歲鄭姓老婦行經行人穿越道，遭左轉的小貨車撞擊送醫不治，肇事駕駛林姓男子被...

無照駕駛加重處罰上路首日！台南女騎士吞罰單 最高處3萬6千

立法院日前三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，針對無照駕駛行為大幅加重處罰，機車無照駕駛最高可處3萬6千元，而今...

男子見友喝酒咳血送醫不願上束帶 急診室飆罵醫護遭訴

新北市林姓男子去年見友人喝酒後咳血送忙叫救護車送醫急診，在急診室內見林姓友人被醫護人員要以束帶固定在輪椅上，竟當場飆罵並...

台中傳母餵藥殺2子 新北6年前也爆母勒死一對子女判無期

台中市今天凌晨驚傳出母餵藥殺2子命案，新北市6年前也曾驚爆單親媽媽不堪生活壓力，在汽車旅館勒死一對子女，新北地院一審依成...

