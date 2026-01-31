北投婦過馬路被撞死 駕駛遭判1年10月、緩刑5年

台北市北投區2025年7月發生一起死亡車禍，75歲鄭姓老婦行經行人穿越道，遭左轉的小貨車撞擊送醫不治，肇事駕駛林姓男子被依過失致死罪嫌起訴。台北地方法院審理，認定林男未依規定禮讓行人，過失致人於死，判有期徒刑1年10月，緩刑5年。可上訴。

判決指出，林男在2025年7月10日中午12點55分，駕駛小貨車行經北投區致遠一路一段46巷，欲左轉進入西安街一段時，行經設有行人穿越道的路口，未依規定停讓正在穿越斑馬線的鄭婦，逕自左轉，鄭婦遭撞擊倒地，因多重器官創傷性損傷骨折，送醫搶救不治。

法院認為，事發當時路況並無不能注意之情形，「只須稍加留心注意，即可發現行人」，林男卻未依交通安全規範停讓，「使行人穿越道保障行人路權的功能蕩然無存」，對道路交通安全所生危害非微，依法加重其刑。

法院也指出，林男在事故發生後，主動向到場處理員警表明肇事並接受裁判，符合自首要件，依法減輕其刑；並審酌林男無前科，犯後坦承犯行，雖未與被害人家屬就賠償金額達成共識，也未完成和解或賠償，但被害人家屬具狀表示，理解林男已展現調解誠意，願意在刑事部分讓步，請求從輕量刑，盡可能以其他種類刑罰取代自由刑。