北投婦過馬路被撞死 駕駛遭判1年10月、緩刑5年

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市北投區2025年7月發生一起死亡車禍，75歲鄭姓老婦行經行人穿越道，遭左轉的小貨車撞擊送醫不治，肇事駕駛林姓男子被依過失致死罪嫌起訴。台北地方法院審理，認定林男未依規定禮讓行人，過失致人於死，判有期徒刑1年10月，緩刑5年。可上訴。

判決指出，林男在2025年7月10日中午12點55分，駕駛小貨車行經北投區致遠一路一段46巷，欲左轉進入西安街一段時，行經設有行人穿越道的路口，未依規定停讓正在穿越斑馬線的鄭婦，逕自左轉，鄭婦遭撞擊倒地，因多重器官創傷性損傷骨折，送醫搶救不治。

法院認為，事發當時路況並無不能注意之情形，「只須稍加留心注意，即可發現行人」，林男卻未依交通安全規範停讓，「使行人穿越道保障行人路權的功能蕩然無存」，對道路交通安全所生危害非微，依法加重其刑。

法院也指出，林男在事故發生後，主動向到場處理員警表明肇事並接受裁判，符合自首要件，依法減輕其刑；並審酌林男無前科，犯後坦承犯行，雖未與被害人家屬就賠償金額達成共識，也未完成和解或賠償，但被害人家屬具狀表示，理解林男已展現調解誠意，願意在刑事部分讓步，請求從輕量刑，盡可能以其他種類刑罰取代自由刑。

法院綜合考量林男在本案事故中的過失責任程度，以及其智識程度、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，判有期徒刑1年10月；但認為經此刑責宣告後，林男足以警惕，無再犯之虞，宣告緩刑5年，以利他繼續工作並履行民事賠償責任。

北市北投區去年發生死亡車禍，一名行人走在斑馬線上，卻被小貨車撞上倒地、送醫不治。記者翁至成／翻攝
行人 被害人 北投 路權 過失致死

相關新聞

獨／士林地院副法警長戒護狂踩少年腳掌 嗆要瘋就來瘋…降級改敘

士林地方法院廖姓副法警長涉在2023年戒護過程中，對未滿15歲少年在情緒激動、自傷過程時多次踩踏，少年大聲喊痛，廖男不停...

北投婦過馬路被撞死 駕駛遭判1年10月、緩刑5年

無照駕駛加重處罰上路首日！台南女騎士吞罰單 最高處3萬6千

立法院日前三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，針對無照駕駛行為大幅加重處罰，機車無照駕駛最高可處3萬6千元，而今...

男子見友喝酒咳血送醫不願上束帶 急診室飆罵醫護遭訴

新北市林姓男子去年見友人喝酒後咳血送忙叫救護車送醫急診，在急診室內見林姓友人被醫護人員要以束帶固定在輪椅上，竟當場飆罵並...

台中傳母餵藥殺2子 新北6年前也爆母勒死一對子女判無期

台中市今天凌晨驚傳出母餵藥殺2子命案，新北市6年前也曾驚爆單親媽媽不堪生活壓力，在汽車旅館勒死一對子女，新北地院一審依成...

兒媳聯手領走失智父260萬存款 未經輔助人哥哥同意下場曝

新竹陳父因罹患失智症，經法院裁定為受輔助宣告人，並指定2名兒子擔任共同輔助人，須共同管理其重要財務事項。陳男卻未經哥哥同...

