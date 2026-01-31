獨／士林地院副法警長戒護狂踩少年腳掌 嗆要瘋就來瘋…降級改敘

士林地方法院廖姓副法警長涉在2023年戒護過程中，對未滿15歲少年在情緒激動、自傷過程時多次踩踏，少年大聲喊痛，廖男不停手甚至還嗆「我就踩你，怎麼樣」，直到其他法警同仁見狀才停止。司法院移送懲戒，懲戒法院認定廖男違法執行職務，判決降一級改敘。可上訴。

判決指出，廖男自2000年起任職士林地院法警，2013年調任副法警長，2023年4月10日下午，士林地院少年及家事庭裁定收容一名未滿15歲少年，該少年情緒激動且有自傷行為，致鼻子流血，經檢查無大礙，法警遂施以手銬帶往候審室。

少年被上銬後抗拒掙扎，法警為避免他自傷，便壓制在戒護區走道地板，再施以戒具腳鐐，孰料廖男身為現場唯一主管，見少年情緒激動，未妥適指揮戒護行動，反而走入戒護區多次踩踏少年腳掌。

少年疼痛大喊「不要踩，很痛」，廖姓副法警長卻回「我就踩你，怎麼樣！」、「我再踩，再踩！」等不當之言語，其他法警見狀勸離，廖男仍揚言「要瘋就來瘋，我也只會這個！」，其他在場候審室人犯因此鼓譟。

廖男事發後提出書面答辯，稱案發時間為2023年4月10日，所有不利證據最早在同年12月底才形成，且他當時將滿55歲，即將退休，完全沒有動機去做「晚節不保之事」。

廖男說，當天正、副候審法警才是人犯管理主要負責人，卻沒有及時制止，懷疑「是否以不作為方式，達成作為的結果」，認為2人應承擔責任，同時質疑政風單位只移送自己懲戒，存在包庇嫌疑。

廖男還回顧自身經歷，稱從1996年在士林法院任職以來，升官及司法四等考試均及格，工作有熱誠、上進心；曾因協助逮捕毒品逃犯被記嘉獎，並在2009年查獲1把改造手槍和8發子彈，獲時任院長吳水木表揚。

廖男稱，若自己對少年有過當舉動，應由他的法定代理人聲張正義，而非由法院及政風人員發起，也強調刑事部分在2025年9月1日獲士林地檢署不起訴，行政部分，雖被司法院在113年度記過兩次，但經申訴復審均遭駁回，懇請法院不予懲戒。

懲戒法院綜合在場法警及少年證言，並參考士林地院政風室調查報告及職務報告，認定廖男違法執行職務應有的比例原則，即使刑事部分經檢察官不起訴，也不能免除行政違失責任，有懲戒之必要。

法院認為，廖男身為副主管，應以身作則、負起指揮監督責任，不應推諉規避，違反公務員應謹慎勤勉、不得損害公務員名譽及政府信譽的規定，屬公務員懲戒法第2條第1款之違法執行職務行為。