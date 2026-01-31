男子見友喝酒咳血送醫不願上束帶 急診室飆罵醫護遭訴

新北市林姓男子去年見友人喝酒後咳血送忙叫救護車送醫急診，在急診室內見林姓友人被醫護人員要以束帶固定在輪椅上，竟當場飆罵並出手阻擋醫護人員，新北地檢署日前依違反就妨害醫療業務罪嫌訴林男。

起訴指出，去年11月1日晚上，吳姓男子（67歲）因喝酒後突然咳血，同桌共飲友人林男子（65歲）見狀，急忙打119叫救護車並陪同將吳男送至亞東醫院急診室就醫治療。

經醫護人員檢視發現吳男因血氧過低，護理師要為其戴氧氣面罩，但吳男疑喝多情緒十分躁動，極度不配合，屢屢將面罩拿下，為病患生命著想，值班護理師與醫師討論後，決定使用魚眼束帶將吳男固定在輪椅上，對其實施保護性約束。

「你是在凶三小」、「你給我注意一點。」陪同前往的林男因不願吳男遭強制約束，當場與護理師起爭執，不僅大聲飆罵還出手拉住護理師的手，妨礙護理師執行醫療業務，並揚言叫護理師注意一點。

警方獲報到場制伏林男帶回警局，醫院護理師雖表示不願提起告訴，警詢後仍依違反醫療法現行犯移送新北地方檢察署偵辦。檢方日前依違反就妨害醫療業務罪嫌訴林男。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康