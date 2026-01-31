台中傳母餵藥弒2子 新北6年前也爆母勒死一對子女「判死刑」

台中市今天凌晨驚傳出母餵藥弒2子命案，新北市6年前也曾驚爆單親媽媽不堪生活壓力，在汽車旅館勒死一對子女，新北地院一審依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處死刑，褫奪公權終身。

台中市西區今凌晨1棟大樓傳出命案，30歲陳姓婦人疑似和男友吵架情緒不穩疑似餵食2名小孩不明藥物，警消獲報到場時2男童已無呼吸心跳送醫仍身亡，目前死因仍未確定，且陳女因情緒激動尚無法做筆錄，警方將報警檢方相驗釐清死因，方能定調朝涉犯何種罪嫌偵辦。

新北市在2020年2月中，也曾發生一起單親媽媽下藥悶死一對兒女的悲劇，時年29歲的吳姓單親媽媽獨力撫養1對7 歲、6歲子女，帶子女投宿新北市1間汽車旅館，並購買童軍繩，先在果凍內下藥，待熟睡後先後將2名小孩勒死。

吳女事後服下大量藥物並以行動電話LINE通訊軟體傳送「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會很孤單」等訊息給陳姓前夫，陳男獲悉趕到汽車旅時，一對子女早已沒氣息，奄奄一息的吳女經送醫救回一命。

吳女在法院審理時，雖坦承犯行，但均未曾向被害人家屬道歉或有何認錯表現，也未對自身行為有深切反省，出庭時一再強調，7年來都是她獨力撫養2個小孩，生病的時候、不舒服的時候，都是一個人在照顧，24小時去哪裡都要顧著他們，完全沒有自己的自由，想帶他們一起走，是因覺得這7年來，她被看低了，獨自一人面對所有的輿論壓力與各式異樣的眼光，包括工作找得不順遂。

法官認為，吳女所言顯然是正當化其恣意勒斃子女犯行，未見犯後所造成子女生命殞逝及被害人家屬的傷痛，有何反省之意，且對其本身人格、心理上的重大缺失及泯滅人性的反社會人格，均未見有所深切檢討，難認吳女有何已有悛悔實據，未能徹底悔悟面對己非之前，足見對吳女的教化顯非易事。因此一審依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處死刑，褫奪公權終身。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線