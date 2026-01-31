快訊

今起全台有雨北東愈晚愈冷！氣象署示警：下個周末恐迎更強冷空氣

台中凌晨爆2幼童命案 盧秀燕：沉痛不捨、希望外界尊重家屬

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

聽新聞
0:00 / 0:00

兒媳聯手領走失智父260萬存款 未經輔助人哥哥同意下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹陳父因罹患失智症，經法院裁定為受輔助宣告人，並指定2名兒子擔任共同輔助人，須共同管理其重要財務事項。陳男卻未經哥哥同意，與妻子徐女偽造取款文件，盜領父親存款共260萬元。新竹地院依行使偽造私文書罪，判陳男、徐女各有期徒刑2月。緩刑2年。

判決書指出，陳男與徐女為夫妻，陳男與其兄長同為陳父之子。陳父於2021年6月因罹患失智症，經法院裁定為受輔助宣告人，並指定2名兒子為共同輔助人，裁定內容明定，涉及財務管理、單筆或每月支出逾10萬元等事項，均須經另一名輔助人同意。

法官調查，陳男與徐女明知上述限制，仍於2021年10月至2022年2月間，多次前往新埔鎮農會及郵局，偽填取款憑條並盜蓋陳父印鑑，向金融機構人員提領父親帳戶內款項逾260萬元。

法官認為，陳男身為共同輔助人，對父親財務管理的權限已受法院裁定明確限制，卻明知單筆或每月支出逾10萬元須經另一名輔助人同意，仍與妻子徐女多次偽填取款憑條、盜蓋印鑑提領款項，顯已逾越輔助人職權範圍。

法官認為，2人行為不僅破壞金融機構對帳戶交易管理的正確性，也實質侵害受輔助宣告人財產安全，審酌2人無前科，犯後態度尚可，最終依行使偽造私文書罪，判陳男、徐女各有期徒刑2月。緩刑2年。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

新竹陳父因罹患失智症，經法院裁定為受輔助宣告人，並指定2名兒子擔任共同輔助人，須共同管理其重要財務事項。陳男卻未經哥哥同意，與妻子徐女偽造取款文件，盜領父親存款共260萬元。示意圖／報系資料照
新竹陳父因罹患失智症，經法院裁定為受輔助宣告人，並指定2名兒子擔任共同輔助人，須共同管理其重要財務事項。陳男卻未經哥哥同意，與妻子徐女偽造取款文件，盜領父親存款共260萬元。示意圖／報系資料照

失智症 財務 法官 偽造文書

延伸閱讀

50歲起「老人一項常見心態」就是失智症警訊！醫建議需調整運動型態

留職停薪赴澳求學不給妻小家用 新竹男2千萬存款遭凍結

涉虛報研究經費…清大教授詐領23萬補助款 判10月、緩刑2年

詐團高雄取款疑黑吃黑 2年輕人搶不贏5旬大叔跑18小時被逮

相關新聞

辦公室加夜班2次性侵女同事 屏東縣府某課長遭起訴還記過降調

屏東縣政府轄下二級機關的某課長陳男被控對女同事A女伸狼爪，迫使A女在辦公室內對他口交、指侵，A女提告後，屏檢原不起訴處分...

北市女不爽胞姊 Uber Eats訂「2把主廚刀」恐嚇對方遭判刑

台北市一名女子與胞姊關係不睦，竟透過外送平台Uber Eats購買2把全新主廚刀寄至胞姊租屋處，達成恐嚇目的，她胞姊心生...

兒媳聯手領走失智父260萬存款 未經輔助人哥哥同意下場曝

新竹陳父因罹患失智症，經法院裁定為受輔助宣告人，並指定2名兒子擔任共同輔助人，須共同管理其重要財務事項。陳男卻未經哥哥同...

生父不捨女兒出養美國想要回 法官駁：罹病常暈倒…無力照顧

新竹陳男不捨女兒被出養給美籍夫婦，提起抗告請求撤銷收養認可。新竹地院審理後認定，女童長期無法由原生家庭妥善照顧，收養有其...

閨密借她身分證、駕照躲警察 但為帳單及交通罰單翻臉

蘇姓女子預料涉毒品案將遭通緝，為躲避警方追查，以租屋名義為由，向閨密莊姓女子借用身分證及汽車駕照，未料，蘇女持閨密證件申...

國中生揮羽球拍擊中女同學臉…害門牙斷判賠7萬 法官：未站發球線外

基隆市一名男國中生在學校體育館上體育課時，持羽球拍揮球時不慎擊中女同學臉部，導致嘴唇撕裂傷、門牙斷裂，法官認為他未站在羽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。