兒媳聯手領走失智父260萬存款 未經輔助人哥哥同意下場曝

新竹陳父因罹患失智症，經法院裁定為受輔助宣告人，並指定2名兒子擔任共同輔助人，須共同管理其重要財務事項。陳男卻未經哥哥同意，與妻子徐女偽造取款文件，盜領父親存款共260萬元。新竹地院依行使偽造私文書罪，判陳男、徐女各有期徒刑2月。緩刑2年。

判決書指出，陳男與徐女為夫妻，陳男與其兄長同為陳父之子。陳父於2021年6月因罹患失智症，經法院裁定為受輔助宣告人，並指定2名兒子為共同輔助人，裁定內容明定，涉及財務管理、單筆或每月支出逾10萬元等事項，均須經另一名輔助人同意。

法官調查，陳男與徐女明知上述限制，仍於2021年10月至2022年2月間，多次前往新埔鎮農會及郵局，偽填取款憑條並盜蓋陳父印鑑，向金融機構人員提領父親帳戶內款項逾260萬元。

法官認為，陳男身為共同輔助人，對父親財務管理的權限已受法院裁定明確限制，卻明知單筆或每月支出逾10萬元須經另一名輔助人同意，仍與妻子徐女多次偽填取款憑條、盜蓋印鑑提領款項，顯已逾越輔助人職權範圍。

法官認為，2人行為不僅破壞金融機構對帳戶交易管理的正確性，也實質侵害受輔助宣告人財產安全，審酌2人無前科，犯後態度尚可，最終依行使偽造私文書罪，判陳男、徐女各有期徒刑2月。緩刑2年。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線