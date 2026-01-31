生父不捨女兒出養美國想要回 法官駁：罹病常暈倒…無力照顧

新竹陳男不捨女兒被出養給美籍夫婦，提起抗告請求撤銷收養認可。新竹地院審理後認定，女童長期無法由原生家庭妥善照顧，收養有其必要性，且符合未成年子女最佳利益，裁定抗告駁回，維持收養成立。

判決書指出，女童2019年8月因生父母照顧能力不足，經法院裁定安置；2020年4月，生母過世後，生父陳男仍無法改善照顧條件，2021年間更遭法院裁定停止親權，並由新竹縣政府接手擔任監護人。女童自幼在安置體系中成長，至今已近6年，期間未能回歸原生家庭生活。

新竹縣政府評估後，認為女童有出養必要，透過合法收出養程序，媒合定居美國的美籍夫婦。法院委託專業單位訪視評估，指出收養人夫婦身心狀況正常、家庭與經濟條件穩定，具備收養能力。

評估也指出，雖語言不同，但雙方互動良好，女童會主動要求陪玩，逐步建立親子依附關係。女童目前有全面性發展遲緩，仍需長期醫療與復健資源，收養家庭能提供較完整支持。

原審法院審酌後，認定收養符合女童最佳利益，依法認可收養，並溯及2024年8月21日雙方簽立收養書面契約時生效。生父陳男不服，提起抗告，主張身為父親不捨將孩子交由他人收養，希望親自照顧女兒，請求撤銷原裁定。

不過，法院調查發現，陳男自述罹患肺病、左手拇指缺損，近一年曾因貧血昏倒多次，無固定工作與收入，且仍須扶養90多歲母親，生活與親職條件均未改善。另查出陳男涉違反森林法案件，2025年間經最高法院判處有期徒刑3月、併科罰金15萬元確定。