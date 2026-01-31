快訊

辦公室加夜班2次性侵女同事 屏東縣府某課長遭起訴還記過降調

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣政府轄下二級機關的某課長陳男被控對女同事A女伸狼爪，迫使A女在辦公室內對他口交、指侵，A女提告後，屏檢原不起訴處分，高雄高分檢命發回續查後，屏東地檢署去年11月偵結，將陳男依強制性交罪起訴。縣府表示，先接獲A女提出性騷擾申訴，經調查後，陳男降調非主管職務，並記一大過處分。

A女在2022年7月與11月分別向縣府提出申訴與警方報案。屏東縣政府表示，陳姓男子身為主管未能潔身自愛，招致性騷爭端，已對當事人做1大過處分，並經屏東縣政府核定通過以玆懲戒。當時成立性騷擾調查小組，委由外聘委員調查，將陳男降調非主管職務，並調整到其他課室，避免雙方職場接觸。

縣府表示，涉及妨害性自主罪，屬刑事審判，交由司法機關審理，未接獲判決結果，若倘被申訴人確有違反公務人員紀律而觸犯刑法情事，逕依公務人員懲戒法規定加以嚴懲，不予寬待。

屏檢起訴指出，2021年4月A女與課長陳男因業務人力需求接觸，2021年4月17晚間9時、24日晚間10時許，陳男違反A女意願，不顧Ａ女的反抗迫使Ａ女對陳男口交，之後再度在辦公室內對A女指侵。

陳男辯稱，他有對A女有親吻、擁抱等動作，但否認強制性交，雙方是合意的「我問她說要親她，她說好後自己撩起衣服。」等語。

起訴指出，案發後，Ａ女到醫院驗傷。佐已本案證人與A女案發後對事發經過感到害怕、恐懼、憤怒與沮喪，持續出現與事件所為的創傷事件有關的侵擾症狀，經醫院鑑定任符合創傷後壓力症診斷，足見對Ａ女身心狀態影響甚鉅，將陳姓男子依違反強制性交罪起訴。

屏東縣政府轄下二級機關的某課長陳男對女同事A女伸狼爪，檢方依強制性交罪起訴。圖為屏東縣政府外觀。圖／報系資料照
屏東縣政府轄下二級機關的某課長陳男對女同事A女伸狼爪，檢方依強制性交罪起訴。圖為屏東縣政府外觀。圖／報系資料照

