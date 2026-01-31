快訊

守護病犬消失3個月！老高回來了 感性吐露：在沒失去時竭盡全力做好

只因男友要分手？台中30歲無業母疑害死3歲、8歲兒子…恐涉這條罪

北市女不爽胞姊 Uber Eats訂「2把主廚刀」恐嚇對方遭判刑

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市一名女子與胞姊關係不睦，竟透過外送平台Uber Eats購買2把全新主廚刀寄至胞姊租屋處，達成恐嚇目的，她胞姊心生畏懼向警分局報案。台北地方法院審理，認定蔡女欠缺情緒管理能力及法治觀念，依刑法恐嚇危害安全罪判拘役20日，得易科罰金。可上訴。

判決指出，該女因與胞姊心存嫌隙，基於恐嚇的犯意，2024年12月26日下午1點多，透過不知情的外送平台業者Uber Eats購買全新未拆封的主廚刀2把，寄送至胞姊當時的租屋處。

法院認為，該女行為是對家庭成員實施精神上脅迫，已構成家庭暴力行為，她胞姊因此獲得台北地院核發的民事通常保護令，不過在論罪科刑上，家庭暴力罪並無罰則規定，因此依刑法第305條恐嚇危害安全罪判刑。

法官審酌2人關係為姊妹，她卻未以理性方式解決紛爭，反寄送刀具恐嚇，且她在偵查與準備程序都否認犯行，甚至辯稱「不小心選錯送貨地址」，到審理時才坦承犯行，並未跟胞姊達成和解或取得原諒，考量智識程度、家庭經濟、犯罪動機等，依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，可易科罰金，以每日1000元計算。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

外送平台Uber Eats。(路透)
外送平台Uber Eats。(路透)

恐嚇 外送平台 家庭暴力

延伸閱讀

「吳柏毅」外送半途飢餓難耐 飽餐一頓再「棄單」的代價出爐

北市攜手Uber 好孕專車3月3日起增至3萬輛

蔣萬安好孕專車大升級！Uber合作車數倍增 已有黑名單機制

桃市議員游吾和詐助理費案 桃院首開未傳游但胞姊、女兒全認罪

相關新聞

北市女不爽胞姊 Uber Eats訂「2把主廚刀」恐嚇對方遭判刑

台北市一名女子與胞姊關係不睦，竟透過外送平台Uber Eats購買2把全新主廚刀寄至胞姊租屋處，達成恐嚇目的，她胞姊心生...

辦公室加夜班2次性侵女同事 屏東縣府某課長遭起訴還記過降調

屏東縣政府轄下二級機關的某課長陳男被控對女同事A女伸狼爪，迫使A女在辦公室內對他口交、指侵，A女提告後，屏檢原不起訴處分...

閨密借她身分證、駕照躲警察 但為帳單及交通罰單翻臉

蘇姓女子預料涉毒品案將遭通緝，為躲避警方追查，以租屋名義為由，向閨密莊姓女子借用身分證及汽車駕照，未料，蘇女持閨密證件申...

國中生揮羽球拍擊中女同學臉…害門牙斷判賠7萬 法官：未站發球線外

基隆市一名男國中生在學校體育館上體育課時，持羽球拍揮球時不慎擊中女同學臉部，導致嘴唇撕裂傷、門牙斷裂，法官認為他未站在羽...

前檢察官涉濫倒廢土 250萬交保 檢方提準抗告

橋頭地檢署偵辦高雄大樹區統嶺段山區遭濫倒營建混合廢棄物案，全案依違反廢棄物清理法、水土保持法起訴20人，主嫌前檢察官陳正...

「自己把錢給醫院」仲介海外代孕詐300萬 白菜寶寶協會理事長等4人遭訴

以媒合海外代孕為號召的「白菜寶寶協會」，宣稱可合法居間安排海外代理孕母，卻非法居間代孕並詐取委託人費用。協會理事長吳素慧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。