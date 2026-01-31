北市女不爽胞姊 Uber Eats訂「2把主廚刀」恐嚇對方遭判刑

台北市一名女子與胞姊關係不睦，竟透過外送平台Uber Eats購買2把全新主廚刀寄至胞姊租屋處，達成恐嚇目的，她胞姊心生畏懼向警分局報案。台北地方法院審理，認定蔡女欠缺情緒管理能力及法治觀念，依刑法恐嚇危害安全罪判拘役20日，得易科罰金。可上訴。

判決指出，該女因與胞姊心存嫌隙，基於恐嚇的犯意，2024年12月26日下午1點多，透過不知情的外送平台業者Uber Eats購買全新未拆封的主廚刀2把，寄送至胞姊當時的租屋處。

法院認為，該女行為是對家庭成員實施精神上脅迫，已構成家庭暴力行為，她胞姊因此獲得台北地院核發的民事通常保護令，不過在論罪科刑上，家庭暴力罪並無罰則規定，因此依刑法第305條恐嚇危害安全罪判刑。

法官審酌2人關係為姊妹，她卻未以理性方式解決紛爭，反寄送刀具恐嚇，且她在偵查與準備程序都否認犯行，甚至辯稱「不小心選錯送貨地址」，到審理時才坦承犯行，並未跟胞姊達成和解或取得原諒，考量智識程度、家庭經濟、犯罪動機等，依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，可易科罰金，以每日1000元計算。

