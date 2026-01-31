閨密借她身分證、駕照躲警察 但為帳單及交通罰單翻臉

蘇姓女子預料涉毒品案將遭通緝，為躲避警方追查，以租屋名義為由，向閨密莊姓女子借用身分證及汽車駕照，未料，蘇女持閨密證件申辦2支手機門號使用且向iRent租車，事後卻收到交通罰單及手機帳單，莊女為釐清責任而提告，法官認她犯行使偽造私文書等罪應執行5月。

檢警調查，蘇女取得莊女身分證、駕照後，2022年9月1日在台灣大哥大服務中心，當場撥打電話取得對方同意，假冒為莊女申辦手機門號使用。同年月25日則未經同意，再次冒用身分，申辦中華電信手機門號使用。

同年11月10日9時，她以手機連結網路後登入iRent網站，假冒為莊女本人，將證件正反面照片及個人自拍照片上傳後，並在該頁面簽名檔欄位偽造莊女電子簽名，申辦iRent會員帳號後租車。莊女接獲交通罰單且收受未繳費中華電信帳單，察覺有異，報警處理。

蘇女坦承犯行，她供稱，申辦台哥大門號有經過莊女同意，事後莊女也有用該門號去購買遊戲點數。她於審理期間與莊女、中華電信公司均調解成立。莊女也說，提告只是為了釐清責任，不希望因此加重蘇女的刑期。

台南地院審酌，蘇女僅為避免司法單位查緝，即向莊女借用證件，冒用其名義辦理手機門號及iRent帳號，對台哥大、中華電信及和雲公司管理用戶正確性均造成危害，很不應該；惟念及她終知坦承犯行，並考量她冒用告訴人身分辦理服務種類及次數、告訴人表示提告只是為了釐清責任，不希望因此加重被告刑期意見。

法官認她犯冒用身分而使用他人交付國民身分證罪處拘役40日，又犯行使偽造私文書罪處3月，又犯行使偽造準私文書罪處3月，應執行5月，可易科罰金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885