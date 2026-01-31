國中生揮羽球拍擊中女同學臉…害門牙斷判賠7萬 法官：未站發球線外

基隆市一名男國中生在學校體育館上體育課時，持羽球拍揮球時不慎擊中女同學臉部，導致嘴唇撕裂傷、門牙斷裂，法官認為他未站在羽球發球線外，而站在發球線內靠近羽球網處揮拍，有過失責任，法官判他要賠女同學醫藥費、精神撫慰金共7萬5520元。

基隆地院判決書指出，一名女學生家人主張，去年6月在體育館要上體育課時，男學生持羽球拍揮球，不慎擊中女學生臉部，導致嘴唇撕裂傷、門牙斷裂的傷害，支出醫療費用2萬5520元。因身心造受損害，求償慰撫金7萬4480元，依民法向法定代理人共求償過失行為賠償10萬元。

法官勘驗事故光碟釐清過程，認為從畫面可見有數位學生在體育館打羽球，受害女學生與另一位女同學正在放置羽球網，這名男學生拾起地上羽球拍，當時女學生沿羽球網要走到另一端放置羽球網的女同學處時，被自己在發球、揮打的男學生打到。

法官表示，當時男學生並未站在羽球發球線外，而是站在發球線內靠近羽球網處，因揮打球拍打到女學生臉部而受傷，應負過失責任。